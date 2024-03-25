Сберечь спокойствие: тюменский психолог рассказал, как бороться с народной паникой

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
Психолог говорит о том, что страх и ужас на фоне произошедшего теракта в «Крокусе» Москвы, особенно остро переживают люди с развитой эмпатией. Им свойственно ставить себя на место других людей и перенимать их эмоции, переживая их в максимальной полноте.
«Глядя на жуткие кадры того, что происходило в том концертном зале, эмпаты начинают представлять себя перед вооруженными террористами. Страх за свою жизнь в таком представлении окутывает в полной мере. Людей начинают мучать кошмары, постоянные мысли о том, „а что если…“. Осознание того, что произойти нечто столь ужасное может в любой момент с любым человеком, отключают рациональное сознание. С этим явлением нужно бороться, постоянное напряжение может развить паранойю и перерасти в страшные последствия для здоровья», — объясняет психолог.
Он также подчеркивает, что сейчас всеобщую панику только подпитывают вбросы ложной информации, которые активно распространяются в социальных сетях. А потому разумным будет минимизировать свое пребывание в инфополе на некоторое время, чтобы стабилизировать психологическое состояние.
«Особенно не стоит быть человеком, распространяющим эту ложную информацию среди знакомых. Во многом панику раздувает сарафанное радио. Важно минимизировать обсуждение этих острых вопросов и переключиться на бытовые и рабочие процессы, возвращая себя к привычной жизни, так можно остановить волну распространения и внушения чувства беззащитности и слабости», — советует специалист.
Петр Зосимов подчеркивает, что хаос и паника распространились по субъектам РФ молниеносно. Однако нельзя дать панике и страху вмешаться в вашу жизнь. Несмотря на то, что подобная реакция на произошедшее вполне естественна, нужно приложить усилия, чтобы вернуться в обычную жизнь и в состояние спокойствия.
Психолог также говорит о том, что каждому человеку важно выработать иммунитет к подобным происшествиям. Как бы цинично не звучало это высказывание, для сохранения здоровой психики важно научиться быстро переключаться от всеобщей трагедии к своей частной жизни.
«Как говориться трагедии в мире происходят каждый день. Одни по масштабам больше другие меньше. Невозможно переживать из-за этих бед каждый раз. Нужно учиться абстрагироваться от этого и жить дальше. Важно найти эту грань между безразличием и эмпатией которая позволит вам не слишком сильно эмоционально вовлекаться в произошедшее», — рекомендует специалист.
В такие непростые периоды стоит погрузиться в спорт, хобби, общение с близкими людьми. Важно перестать осуждать себя будто бы за недостаточное переживание на фоне такой трагедии. Скорби стоит отвести не более одного дня, после чего важно возвращаться в привычный ритм жизни. Если отвлечься от тревожных мыслей или переживаний не получается, то стоит обратиться к специалисту, который поможет вам пережить непростой период.
Многие тюменцы, по словам психолога, после произошедшего, впервые в жизни столкнулись с паническими атаками. Они настигали граждан в многолюдных местах.
«Паническая атака сопровождается сильным чувством страха, бесконечно быстро летящими плохими мыслями о неминуемо негативном. Сознание может начать рисовать жуткие картины. Но с этим можно справиться», — говорит эксперт.
В первую очередь, если паническая атака застала вас в людном месте, нужно уйти в более уединенную зону. Для того, чтобы нормализовать состояние следует выполнять дыхательные упражнения — глубокие вдохи, удержание воздуха и свободный выдох. Важно взять мысли под контроль и не дать им оказаться сильнее вашего сознания.
«Если вам сейчас непросто, то старайтесь не ходить никуда в одиночку. Близкие люди всегда окажут вам поддержку и рядом с ними вы будете чувствовать себя более защищено», — советует Зосимов.
Самое главное сейчас — вернуться к привычному быту и не дать панике вмешаться в ваши планы. Если вас окутали эмоции — дайте им выход, поплачьте вдоволь или покричите в уединенном месте. Не держите эмоции в себя. Высвобождение такого рода поможет вам быстрее вернуться к состоянию спокойствия.