Сберечь спокойствие: тюменский психолог рассказал, как бороться с народной паникой

В такие непростые периоды стоит погрузиться в спорт, хобби, общение с близкими людьми. Важно перестать осуждать себя будто бы за недостаточное переживание на фоне такой трагедии. Скорби стоит отвести не более одного дня, после чего важно возвращаться в привычный ритм жизни. Если отвлечься от тревожных мыслей или переживаний не получается, то стоит обратиться к специалисту, который поможет вам пережить непростой период.