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Published Сегодня, 09:46

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Updated Сегодня, 09:48

Телеведущая из Тюмени Алена Водонаева сообщила россиянам о проблемах со здоровьем

Телеведущая из Тюмени Алена Водонаева сообщила россиянам о проблемах со здоровьем

5 марта 2024, 09:46
Фото: телеграм-канал Алены Водонаевой
Уроженка Тюмени Алена Водонаева рассказала о серьезных проблемах со здоровьем, которые ее настигли. Телеведущая поделилась в своем телеграм-канале, что причиной ее плохого самочувствия стал приговор ее другу Тамерлану Бигаеву.
«После приговора Тамику я почти месяц не выходила „в люди“. Я не была ни на одном мероприятии, я отменила несколько съемок. Пару раз у меня были даже аллергические реакции на нервной почве и панические атаки», — рассказала Водонаева.

Помимо этого, как призналась блогер, причиной плохого самочувствия стал переходный возраст сына Богдана. Алена резюмировала, что несмотря на все проблемы, она все же найдет силы для того, чтобы восстановиться физически и духовно.

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Напомним, что ранее она выступала с заявлением об измене мужа певицы Нюши. Водонаева опубликовала снимок, на котором Игорь Сивов целуется с незнакомкой.

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