Телеведущая из Тюмени Алена Водонаева сообщила россиянам о проблемах со здоровьем

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
«После приговора Тамику я почти месяц не выходила „в люди“. Я не была ни на одном мероприятии, я отменила несколько съемок. Пару раз у меня были даже аллергические реакции на нервной почве и панические атаки», — рассказала Водонаева.
Помимо этого, как призналась блогер, причиной плохого самочувствия стал переходный возраст сына Богдана. Алена резюмировала, что несмотря на все проблемы, она все же найдет силы для того, чтобы восстановиться физически и духовно.
Напомним, что ранее она выступала с заявлением об измене мужа певицы Нюши. Водонаева опубликовала снимок, на котором Игорь Сивов целуется с незнакомкой.