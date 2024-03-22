nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:06

Published Сегодня, 08:06

Modified Сегодня, 08:08

Updated Сегодня, 08:08

Власти Тюмени изымают землю и дома ради КРТ

Ради строительства нового ЖК тюменские власти изымут земельные участки и дома

22 марта 2024, 08:06
Фото: 1MI

Власти Тюмени изымают землю и дома ради КРТ

В рамках реализации программы комплексного развития территорий в границе улиц Транспортная — Невская — 9 Января и Кемеровская — Саратовская — Рылеева — Тюменская, Новопортовской, Мориса Тореза будут изъяты земельные участки и многоквартирные дома по улицам Невской, 112, и Новопортовской, 15/1.
«Распоряжением администрации города Тюмени в целях комплексного развития несмежных территорий жилой застройки принято решение об изъятии земельных участков и жилых помещений в многоквартирных домах по ул. Новопортовская, дом 15, строение 1 и ул. Невская, 112, в Тюмени для муниципальных нужд», — указано в документе, опубликованном на сайте мэрии.

Напомним, в рамках реновации на земельном участке площадью 10,4 гектар в районе улиц Транспортной — Невской — 9 Января будут возведены дома многоэтажной и среднеэтажной застройки, учреждения здравоохранения, школы, детские сады.

В квадрате улиц Кемеровская — Саратовская — Рылеева — Тюменская, Новопортовская построят многоэтажные и среднеэтажные дома, общежития, школы и детсады, учреждения здравоохранения. На улице Мориса Тореза жилая застройка не предусмотрена. Здесь разместят соцучреждения.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени ради расширения Запольной изымут землю площадью 620 квадратных метров и расположенные на ней объекты недвижимости на участке от Грибоедова до транспортной развязки по Мориса Тореза.

Читайте также:
Попадают под машины и становятся добычей собак: в Тюмени массово гибнут кошкиСуд заставил чиновников убрать опасную для тобольского аэропорта свалкуТюменка ищет четвертый месяц пропавшего на СВО сына
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Земельный участок#Земельные участки#Реновация#КРТ
«Страшно смотреть в будущее»: Тура обновила исторический антирекорд
Вчера, 07:39
Сильнейшая магнитная буря обрушилась на Тюмень. Виноваты вспышки на Солнце
Вчера, 06:48
Ипотека длиною в жизнь: могут ли тюменцы купить квартиру без первоначального взноса
Вчера, 06:25
«Вас подсадили на бьюти-иглу»: тюменская феминистка выступила против салонов красоты
Вчера, 05:19
Мал пес, да дорог: сколько стоят самые дорогие щенки в Тюмени
Вчера, 08:44
Мигранты из каких стран чаще идут на преступления в Тюмени, рассказали в полиции
Вчера, 07:43
"