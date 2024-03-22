Ради строительства нового ЖК тюменские власти изымут земельные участки и дома

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
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Updated Сегодня, 08:08
«Распоряжением администрации города Тюмени в целях комплексного развития несмежных территорий жилой застройки принято решение об изъятии земельных участков и жилых помещений в многоквартирных домах по ул. Новопортовская, дом 15, строение 1 и ул. Невская, 112, в Тюмени для муниципальных нужд», — указано в документе, опубликованном на сайте мэрии.
Напомним, в рамках реновации на земельном участке площадью 10,4 гектар в районе улиц Транспортной — Невской — 9 Января будут возведены дома многоэтажной и среднеэтажной застройки, учреждения здравоохранения, школы, детские сады.
В квадрате улиц Кемеровская — Саратовская — Рылеева — Тюменская, Новопортовская построят многоэтажные и среднеэтажные дома, общежития, школы и детсады, учреждения здравоохранения. На улице Мориса Тореза жилая застройка не предусмотрена. Здесь разместят соцучреждения.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени ради расширения Запольной изымут землю площадью 620 квадратных метров и расположенные на ней объекты недвижимости на участке от Грибоедова до транспортной развязки по Мориса Тореза.