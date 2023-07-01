В Тюмени ради КРТ снесут 90 домов у ТЦ «Галерея Вояж». Власти ищут застройщика

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Published Сегодня, 05:46
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Площадь участка составляет 14,3 гектара. Начальная стоимость — 65 тысяч 547 рублей, задаток — 20 миллионов рублей. Проведение аукциона запланировано на 31 июля.
Ранее «Наш Город» писал, что согласно реновации, в районе улиц Кемеровская — Саратовская — Рылеева — Тюменская, Новопортовская и Мориса Тореза под снос попадут 10 многоквартирных домов, в том числе 6 аварийных, а также более 80 частных домов.
По планам, в будущем в квадрате улиц Кемеровская — Саратовская — Рылеева — Тюменская возведут многоэтажные и среднеэтажные дома, общежития, школы и детсады, учреждения здравоохранения.
На Мориса Тореза жилая застройка не предусмотрена — появятся медицинские учреждения, школы, детские сады, учреждения социального и бытового обслуживания, заведения общепита и и т. д. Общий объем строительства составит порядка 147 тысяч квадратных метров.