В Тюмени ради КРТ снесут 90 домов у ТЦ «Галерея Вояж». Власти ищут застройщика

Ранее «Наш Город» писал, что согласно реновации, в районе улиц Кемеровская — Саратовская — Рылеева — Тюменская, Новопортовская и Мориса Тореза под снос попадут 10 многоквартирных домов, в том числе 6 аварийных, а также более 80 частных домов.