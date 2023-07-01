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В Тюмени ради КРТ снесут 90 домов у ТЦ «Галерея Вояж». Власти ищут застройщика

1 июля 2023, 05:46
Фото: 2 ГИС

В Тюмени ради реновации снесут 92 дома у ТЦ «Галерея Вояж»

Тюменские власти выставили на аукцион земельный участок в границе улиц Кемеровская — Саратовская — Рылеева — Тюменская, улицы Новопортовская, улицы Мориса Тореза, предназначенный под реализацию программы комплексного развития территорий.
Сюжет
Тюмень

Площадь участка составляет 14,3 гектара. Начальная стоимость — 65 тысяч 547 рублей, задаток — 20 миллионов рублей. Проведение аукциона запланировано на 31 июля.

Ранее «Наш Город» писал, что согласно реновации, в районе улиц Кемеровская — Саратовская — Рылеева — Тюменская, Новопортовская и Мориса Тореза под снос попадут 10 многоквартирных домов, в том числе 6 аварийных, а также более 80 частных домов.

По планам, в будущем в квадрате улиц Кемеровская — Саратовская — Рылеева — Тюменская возведут многоэтажные и среднеэтажные дома, общежития, школы и детсады, учреждения здравоохранения.

На Мориса Тореза жилая застройка не предусмотрена — появятся медицинские учреждения, школы, детские сады, учреждения социального и бытового обслуживания, заведения общепита и и т. д. Общий объем строительства составит порядка 147 тысяч квадратных метров.

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#Общество#Новости тюмени#Реновация#КРТ#Аукцион#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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