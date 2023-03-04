В Тюмени учтут мнения горожан при КРТ в районе улиц Транспортной — Невской — 9 Января

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Как рассказали «Нашему Городу» в администрации города, накануне состоялась встреча с жителями, чьи дома расположены на земле, попадающей под реновацию.
«Мы зафиксировали все голоса. С учётом этой информации будет принято решение о комплексном развитии данной территории», — сообщил Дмитрий Иванов.
Ранее «Наш Город» писал, что информация о том, что земельный участок площадью 10,4 гектар в районе улиц Транспортной — Невской — 9 Января попадет под программу КРТ в 2023 года появилась в декабре пошлого года. Под снос здесь попадают 7 многоквартирных домов, признанных аварийными, 17 многокватирных домов, не признанных аварийными, 85 домов блокированной застройки, объектов индивидуального жилищного строительства и объектов капитального строительства вспомогательного использования.
По планам здесь появятся дома многоэтажной и среднеэтажной застройки, учреждения здравоохранения, школы, детсады. Общий объем строительства составит более 105 тысяч квадратных метров.