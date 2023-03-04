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Published Сегодня, 10:05

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Updated Сегодня, 10:07

В Тюмени учтут мнения горожан при КРТ в районе улиц Транспортной — Невской — 9 Января

4 марта 2023, 10:05
Фото: 1MI

В Тюмени при КРТ в районе улиц Транспортной — Невской — 9 Января учтут мнения горожан

Мнения тюменцев учтут при реализации программы КРТ в границе улиц Транспортная — Невская— 9 Января. Об этом сообщил директор департамента земельных отношений и градостроительства администрации Тюмени Дмитрий Иванов.
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Тюмень

Как рассказали «Нашему Городу» в администрации города, накануне состоялась встреча с жителями, чьи дома расположены на земле, попадающей под реновацию.

«Мы зафиксировали все голоса. С учётом этой информации будет принято решение о комплексном развитии данной территории», — сообщил Дмитрий Иванов.

Ранее «Наш Город» писал, что информация о том, что земельный участок площадью 10,4 гектар в районе улиц Транспортной — Невской — 9 Января попадет под программу КРТ в 2023 года появилась в декабре пошлого года. Под снос здесь попадают 7 многоквартирных домов, признанных аварийными, 17 многокватирных домов, не признанных аварийными, 85 домов блокированной застройки, объектов индивидуального жилищного строительства и объектов капитального строительства вспомогательного использования.

По планам здесь появятся дома многоэтажной и среднеэтажной застройки, учреждения здравоохранения, школы, детсады. Общий объем строительства составит более 105 тысяч квадратных метров.

 

В Тюмени под проект КРТ попадут более 200 частных и многоквартирных домов
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#Общество#Новости тюмени#Снос домов#Реновация#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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