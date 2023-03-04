В Тюмени учтут мнения горожан при КРТ в районе улиц Транспортной — Невской — 9 Января

Ранее «Наш Город» писал, что информация о том, что земельный участок площадью 10,4 гектар в районе улиц Транспортной — Невской — 9 Января попадет под программу КРТ в 2023 года появилась в декабре пошлого года. Под снос здесь попадают 7 многоквартирных домов, признанных аварийными, 17 многокватирных домов, не признанных аварийными, 85 домов блокированной застройки, объектов индивидуального жилищного строительства и объектов капитального строительства вспомогательного использования.