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Published Сегодня, 16:02

Modified Сегодня, 16:04

Updated Сегодня, 16:04

В Тюмени на пяти перекрестках отключились светофоры

В Тюмени на пяти перекрестках отключились светофоры

20 марта 2024, 16:02
Фото: 1MI
В Тюмени сразу на пяти светофорных объектах произошло аварийное отключение.
Сюжет
Авария

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции, сбой был зарегистрирован на перекрестках: Одесской — Харьковской; Одесской — Котовского; Пермякова у автовокзала; Пермякова — 50 лет Октября; Пермякова — Харьковской.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей и пешеходов быть осторожными. По предположениям, регуляторы заработают через два часа, после того, как устранят аварию.

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Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени из-за нарушения ПДД лишили свободы 44-летнего жителя города. Мужчина совершил маневр на разрешающий сигнал светофора, что привело к столкновению с другим автомобилем. Пассажирка машины скончалась в больнице из-за полученных переломов.

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