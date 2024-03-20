В Тюмени на пяти перекрестках отключились светофоры

Posted Сегодня, 16:02
Published Сегодня, 16:02
Modified Сегодня, 16:04
Updated Сегодня, 16:04
Как сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции, сбой был зарегистрирован на перекрестках: Одесской — Харьковской; Одесской — Котовского; Пермякова у автовокзала; Пермякова — 50 лет Октября; Пермякова — Харьковской.
Сотрудники ГИБДД призывают водителей и пешеходов быть осторожными. По предположениям, регуляторы заработают через два часа, после того, как устранят аварию.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени из-за нарушения ПДД лишили свободы 44-летнего жителя города. Мужчина совершил маневр на разрешающий сигнал светофора, что привело к столкновению с другим автомобилем. Пассажирка машины скончалась в больнице из-за полученных переломов.