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Published Сегодня, 03:10

Modified Сегодня, 03:12

Updated Сегодня, 03:12

Тюменский бизнес нуждается в работниках со знанием арабского языка

Спрос на работников со знанием арабского языка вырос в Тюмени

18 марта 2024, 03:10
Фото: Изображение Midjourney

Тюменский бизнес нуждается в работниках со знанием арабского языка

За 2023 год спрос на таких работников вырос в четыре раза. Закономерно растут и их предлагаемые зарплаты.

Эксперты отметили, что соискательская активность немного снизилась, так как большая часть редких специалистов уже трудоустроена. Именно поэтому работодатели увеличивают их зарплаты.

«Рост востребованности кадров сопровождается увеличением средних предлагаемых зарплат. Если в 2022 году сумма составляла 41 912 рубля, то в 2023 году сотрудникам со знанием арабского языка в среднем предлагалось 72 319 рублей», — рассказал директор категории офисных профессий «Авито Работы» Кирилл Пшеничных РБК Тюмень.
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Рост спроса на работников со знанием восточных языков стал результатом «разворота» бизнеса в этом направлении, который, в свою очередь, был вызван введением санкций и расширением экономических связей.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области вырос спрос на поваров, в обязанности которых входит приготовление блинов. Спрос на них вырос в 1.6 раза, а количество вакансий — до 4.07 тысячи.

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