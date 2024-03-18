Спрос на работников со знанием арабского языка вырос в Тюмени

Posted Сегодня, 03:10
Published Сегодня, 03:10
Modified Сегодня, 03:12
Updated Сегодня, 03:12
Эксперты отметили, что соискательская активность немного снизилась, так как большая часть редких специалистов уже трудоустроена. Именно поэтому работодатели увеличивают их зарплаты.
«Рост востребованности кадров сопровождается увеличением средних предлагаемых зарплат. Если в 2022 году сумма составляла 41 912 рубля, то в 2023 году сотрудникам со знанием арабского языка в среднем предлагалось 72 319 рублей», — рассказал директор категории офисных профессий «Авито Работы» Кирилл Пшеничных РБК Тюмень.
Рост спроса на работников со знанием восточных языков стал результатом «разворота» бизнеса в этом направлении, который, в свою очередь, был вызван введением санкций и расширением экономических связей.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области вырос спрос на поваров, в обязанности которых входит приготовление блинов. Спрос на них вырос в 1.6 раза, а количество вакансий — до 4.07 тысячи.