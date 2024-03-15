Специалистов на зарплату до 200 тысяч рублей ищут в Тюмени

Posted Сегодня, 02:50
Published Сегодня, 02:50
Modified Сегодня, 02:52
Updated Сегодня, 02:52
Так, водителю вездехода с опытом работы от года предлагают зарабатывать до 120 тысяч рублей. Ему придется работать вахтой 30/30. Вальщик леса с опытом работы от двух лет может зарабатывать от 100 до 130 тысяч рублей.
Тюменцам также предлагают работать машинистами паровой передвижной депарафинизационной установки с зарплатой от 170 до 190 тысяч. Работать придется вахтой, а опыт работы должен быть не менее четырех лет.
Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки тоже будет работать вахтовым методом. Он может зарабатывать от 136 до 154 тысяч рублей. Есть работа и для специалистов по охране труда, промышленной безопасности и окружающей среды. Им предлагают зарабатывать от 175 тысяч рублей, но для этого нужно иметь опыт работы от трех лет.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области в пять раз выросло количество вакансий с ежедневной зарплатой. В основном, на такую работу ищут курьеров и водителей.