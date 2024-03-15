Специалистов на зарплату до 200 тысяч рублей ищут в Тюмени

Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки тоже будет работать вахтовым методом. Он может зарабатывать от 136 до 154 тысяч рублей. Есть работа и для специалистов по охране труда, промышленной безопасности и окружающей среды. Им предлагают зарабатывать от 175 тысяч рублей, но для этого нужно иметь опыт работы от трех лет.