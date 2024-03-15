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В Тюмени опубликовали самые востребованные вакансии

Специалистов на зарплату до 200 тысяч рублей ищут в Тюмени

15 марта 2024, 02:50
Фото: Изображение Midjourney

В Тюмени опубликовали самые востребованные вакансии

Департамент труда и занятости региона составил список самых востребованных вакансий марта. Рейтинг возглавили специалисты рабочих профессий.

Так, водителю вездехода с опытом работы от года предлагают зарабатывать до 120 тысяч рублей. Ему придется работать вахтой 30/30. Вальщик леса с опытом работы от двух лет может зарабатывать от 100 до 130 тысяч рублей.

Тюменцам также предлагают работать машинистами паровой передвижной депарафинизационной установки с зарплатой от 170 до 190 тысяч. Работать придется вахтой, а опыт работы должен быть не менее четырех лет.

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Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки тоже будет работать вахтовым методом. Он может зарабатывать от 136 до 154 тысяч рублей. Есть работа и для специалистов по охране труда, промышленной безопасности и окружающей среды. Им предлагают зарабатывать от 175 тысяч рублей, но для этого нужно иметь опыт работы от трех лет.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области в пять раз выросло количество вакансий с ежедневной зарплатой. В основном, на такую работу ищут курьеров и водителей.

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