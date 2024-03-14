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Published Сегодня, 09:30

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Updated Сегодня, 09:32

Тюменцы начали массово скупать кондиционеры в преддверии жаркого лета.

Тюменцы начали массово скупать кондиционеры в преддверии жаркого лета

14 марта 2024, 09:30
Фото: 1MI
Тюменцы начали массово скупать кондиционеры в преддверии жаркого лета.
На фоне распространения анонсов о грядущем аномально жарком лете, тюменцы начали заранее продумывать вопрос охлаждения квартир и уже ринулись покупать кондиционеры и сплит-системы. Причем рост цен на них ожидается уже в следующем месяце.

Консультант крупного тюменского магазина техники Роман Истомин рассказал «Нашему городу», что еще с начала месяца жители города начали покупать кондиционеры и оформлять их установку, что непривычно рано.

«Обычно такого потока клиентов в начале весны не бывает. Ажиотаж стандартно начинается где-то в мае с приходом первых жарких дней. А тут все как-то заранее подсуетились, видимо, научены опытом прошлого года», — говорит Истомин.

Говоря о былом неприятном опыте, консультант вспоминает, как в прошлом году с приходом тридцатиградусной жары, все кондиционеры раскупили и оформлялись они только по предзаказу.

А потому и в этом году специалист рекомендует позаботиться о покупке заранее, так как уже к апреля в магазинах могут поднять цены на 10-15% из-за растущего спроса.

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