Новый пацанский тренд: тюменцы скупают оружие самообороны

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
О новом молодежном тренде рассказал Ura.ru анонимный источник.
«К подпольным мастерам, которые занимаются изготовлением кастетов, бит и дубинок, буквально выстраиваются очереди», — поделился собеседник.
По его словам, в основном оружием самообороны интересуются молодые люди 20-27 лет. На фоне растущего спроса некоторые мастера начали повышать цены на товар: по сравнению с 2023 годом, цены выросли на 20-25% в зависимости от вида товара и материалов, из которых он изготовлен.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменский подросток устроил аварию на угнанной иномарке. Родителям юного угонщика придется заплатить потерпевшей солидную сумму.