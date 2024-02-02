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Published Сегодня, 09:39

Modified Сегодня, 09:41

Updated Сегодня, 09:41

Жители Тюмени скупают оружие самообороны

Новый пацанский тренд: тюменцы скупают оружие самообороны

2 февраля 2024, 09:39
Фото: 1MI

Жители Тюмени скупают оружие самообороны

У жителей Тюмени вырос спрос на биты и кастеты. В основном, оружием начала интересоваться молодежь.
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Оружие

О новом молодежном тренде рассказал Ura.ru анонимный источник.

«К подпольным мастерам, которые занимаются изготовлением кастетов, бит и дубинок, буквально выстраиваются очереди», — поделился собеседник.

По его словам, в основном оружием самообороны интересуются молодые люди 20-27 лет. На фоне растущего спроса некоторые мастера начали повышать цены на товар: по сравнению с 2023 годом, цены выросли на 20-25% в зависимости от вида товара и материалов, из которых он изготовлен.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменский подросток устроил аварию на угнанной иномарке. Родителям юного угонщика придется заплатить потерпевшей солидную сумму.

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#Общество#Тюмень#Покупательский спрос#Тюменская область#Рост цен#Новости тюмени#Оружие#Цены#Самооборона#Любовь Селезнева
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