Новый пацанский тренд: тюменцы скупают оружие самообороны

По его словам, в основном оружием самообороны интересуются молодые люди 20-27 лет. На фоне растущего спроса некоторые мастера начали повышать цены на товар: по сравнению с 2023 годом, цены выросли на 20-25% в зависимости от вида товара и материалов, из которых он изготовлен.