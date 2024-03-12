Масленичная диковинка: с тюменцами поделились интересными рецептами блинов

Есть варианты и для сладкоежек, например — начинка с кремом из маскарпоне и дольками ананаса. Такие блины получатся очень нежными. Можно сделать начинку с апельсиновым соусом и начинкой из курицы, обжаренной в медовом соусе. Последний, но такой же отличный вариант — блины с яблоком, корицей и орехами. Для этого орехи нужно измельчить и посыпать сахарной пудрой.