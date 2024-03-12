Масленичная диковинка: с тюменцами поделились интересными рецептами блинов

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Начинки могут быть разными, но их объединяет одно правило — они должны быть однородной консистенции, чтобы завернутые блины имели красивую форму. Как удивить своих гостей интересными блинами — рассказала руководитель кейтеринговой компании «Шеф-фуршет» Анна Надежкина телеканалу «Саратов 24».
Можно экспериментировать не только с начинками, но и с самими блинами — добавить в тесто чернила каракатицы, чтобы они стали черными. В качестве начинки в таком случае отлично подойдет слабосоленый лосось в апельсиновом соусе и творожный сыр.
В тесто также можно добавить пюре из шпината, чтобы блины получились не только вкусными, но и полезными. А начинку можно сотворить из острого сыра с перцем. Ярко-зеленые пикантные блины — отличный вариант, чтобы удивить гостей.
В тесто можно добавить много зелени и тертого сыра, тогда они будут очень сытными и смогут заменить полноценный прием пищи. Еще одно интересное решение — в тесто — сок свеклы, а в качестве начинки — творожная паста с соусом песто и вялеными томатами.
Можно в качестве начинки взять говядину в сочетании с рисом, но важно, чтобы фарш был сочным. Для этого его нужно смешать с размоченным в молоке хлебом. Также можно сделать грибную икру — прокрутить грибы через мясорубку и пожарить с луком.
Есть варианты и для сладкоежек, например — начинка с кремом из маскарпоне и дольками ананаса. Такие блины получатся очень нежными. Можно сделать начинку с апельсиновым соусом и начинкой из курицы, обжаренной в медовом соусе. Последний, но такой же отличный вариант — блины с яблоком, корицей и орехами. Для этого орехи нужно измельчить и посыпать сахарной пудрой.
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