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Published Сегодня, 08:19

Modified Сегодня, 08:21

Updated Сегодня, 08:21

Эксперты поделились с тюменцами оригинальными рецептами блинов

Масленичная диковинка: с тюменцами поделились интересными рецептами блинов

12 марта 2024, 08:19
Фото: Изображение Midjourney

Эксперты поделились с тюменцами оригинальными рецептами блинов

Масленица — идеальное время, чтобы поэкспериментировать с начинками для блинов. Эксперт в области кулинарии поделилась самыми удачными и необычными вариантами.

Начинки могут быть разными, но их объединяет одно правило — они должны быть однородной консистенции, чтобы завернутые блины имели красивую форму. Как удивить своих гостей интересными блинами — рассказала руководитель кейтеринговой компании «Шеф-фуршет» Анна Надежкина телеканалу «Саратов 24».

Можно экспериментировать не только с начинками, но и с самими блинами — добавить в тесто чернила каракатицы, чтобы они стали черными. В качестве начинки в таком случае отлично подойдет слабосоленый лосось в апельсиновом соусе и творожный сыр.

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В тесто также можно добавить пюре из шпината, чтобы блины получились не только вкусными, но и полезными. А начинку можно сотворить из острого сыра с перцем. Ярко-зеленые пикантные блины — отличный вариант, чтобы удивить гостей.

В тесто можно добавить много зелени и тертого сыра, тогда они будут очень сытными и смогут заменить полноценный прием пищи. Еще одно интересное решение — в тесто — сок свеклы, а в качестве начинки — творожная паста с соусом песто и вялеными томатами.

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Можно в качестве начинки взять говядину в сочетании с рисом, но важно, чтобы фарш был сочным. Для этого его нужно смешать с размоченным в молоке хлебом. Также можно сделать грибную икру — прокрутить грибы через мясорубку и пожарить с луком.

Есть варианты и для сладкоежек, например — начинка с кремом из маскарпоне и дольками ананаса. Такие блины получатся очень нежными. Можно сделать начинку с апельсиновым соусом и начинкой из курицы, обжаренной в медовом соусе. Последний, но такой же отличный вариант — блины с яблоком, корицей и орехами. Для этого орехи нужно измельчить и посыпать сахарной пудрой.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени из-за праздника перекрыли дорогу. Движение будет ограничено весь день.

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