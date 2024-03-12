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Published Сегодня, 07:15

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Тюменские экологи рассказали, как правильно утилизировать завядшие цветы.

Экологи рассказали, как правильно утилизировать завядшие цветы

12 марта 2024, 07:15
Фото: 1MI
Тюменские экологи рассказали, как правильно утилизировать завядшие цветы.

Тюменские экологи рассказали, как правильно утилизировать завядшие цветы

Многие букеты, которые тюменки получали к 8 марта, уже потеряли свою свежеть и их пора выбросить. Эколог Полина Егорова рассказала, как сделать это правильно и можно ли сделать из мертвых цветов что-то живое и прекрасное.

Егорова пояснила «Нашему городу», что цветы не относятся к перерабатываемым отходам, а потому выбрасывать их стоит в контейнер для смешанного мусора.

«Ранее выдвигалась наверху инициатива — Минприроды предлагали организовать переработку увядших букетов и делать из них бумагу, удобрения и прочее. Но идея реализована не была. Хотя и вы можете не просто выбрасывать цветы, но и использовать их на даче, как удобрение», — говорит девушка.

Также она отмечает, что цветы можно засушить книге или в песке, благодаря чему из полученного гербария можно будет сделать украшение, залив его эпоксидной смолой. К тому же многие мастерицы, которые изготавливают подобные изделия, иногда размещают объявления о покупке увядших цветов, а потому на мертвом букете можно еще и заработать.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменскую компанию «Мостспецтехника» оштрафовали на 2,4 миллиона рублей за загрязнение реки Тура. Предприятие организовало на реке понтонно-мостовую переправу, что привело к ухудшениям условия обитания и воспроизводства водных биоресурсов.

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