Экологи рассказали, как правильно утилизировать завядшие цветы

Также она отмечает, что цветы можно засушить книге или в песке, благодаря чему из полученного гербария можно будет сделать украшение, залив его эпоксидной смолой. К тому же многие мастерицы, которые изготавливают подобные изделия, иногда размещают объявления о покупке увядших цветов, а потому на мертвом букете можно еще и заработать.