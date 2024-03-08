Тюменскому движению ЮИД исполнился 51 год

Posted 8 марта, 12:29
Published 8 марта, 12:29
Modified Вчера, 23:32
Updated Вчера, 23:32
Юные инспекторы движения Тюменской области вместе с педагогами и сотрудниками Госавтоинспекции наметили планы на 52-й год существования юидовского движения.
В этом году юные инспекторы движения особое внимание уделят безопасности юных велосипедистов, детей на самокатах, а также детей и подростков, управляющих электросамокатами.
Юидовцы проведут инструктажи и флешмобы, призывающие детей на СИМ и велосипедах соблюдать ПДД, особенно при пересечении проезжей части по пешеходным переходам. В Тюмени юные инспекторы движения вместе с представителями прокатных компаний примут участие в работе летних школ обучения езде на электросамокатах.
В преддверии дня образования движения ЮИД в Тюменской области прошли дежурства юных инспекторов движения у пешеходных переходов, руководители подразделений Госавтоинспекции поздравили своих юных помощников с праздником.