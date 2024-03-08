nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 марта, 12:29

Published 8 марта, 12:29

Modified Вчера, 23:32

Updated Вчера, 23:32

Тюменскому движению ЮИД исполнился 51 год

Тюменскому движению ЮИД исполнился 51 год

8 марта 2024, 12:29
Фото: ГИБДД Тюменской области
В марте движению ЮИД исполнился 51 год. В настоящее время оно является частью «Движения первых». В Тюменской области 430 отрядов ЮИД, в которых занимаются более шести тысяч школьников. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Юные инспекторы движения Тюменской области вместе с педагогами и сотрудниками Госавтоинспекции наметили планы на 52-й год существования юидовского движения.

В этом году юные инспекторы движения особое внимание уделят безопасности юных велосипедистов, детей на самокатах, а также детей и подростков, управляющих электросамокатами.

Юидовцы проведут инструктажи и флешмобы, призывающие детей на СИМ и велосипедах соблюдать ПДД, особенно при пересечении проезжей части по пешеходным переходам. В Тюмени юные инспекторы движения вместе с представителями прокатных компаний примут участие в работе летних школ обучения езде на электросамокатах.

В преддверии дня образования движения ЮИД в Тюменской области прошли дежурства юных инспекторов движения у пешеходных переходов, руководители подразделений Госавтоинспекции поздравили своих юных помощников с праздником.

Вода не поднимается! Тюменскую Туру может ждать самая маловодная весна в истории
Вчера, 06:00
«Я не виноват»: «банду азербайджацев» из Тюмени не смогли привезти на заседание суда
Вчера, 12:56
«Страшно выходить из дома»: мигранты в Тюмени боятся местных жителей
2 апреля, 09:50
Весенний призыв 2024 в Тюменской области: отсрочка, альтернативная служба и условия
2 апреля, 06:50
«Она — любящая мать»: сестра стримерши Жади рассказала правду об отношениях в семье
1 апреля, 06:43
Пользователи Авито теперь будут видеть значение своей репутации по стобалльной шкале
Вчера, 13:38
"