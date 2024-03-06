На тюменской объездной большегруз сбил лошадь и спровоцировал массовое ДТП. Видео

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
После столкновения автомобилей на дороге образовалась пробка. На кадрах после ДТП видно, что в результате происшествия пострадали несколько автомобилей, а асфальт залит кровью, очевидцы предполагают, что она принадлежит сбитой лошади, которую также заметили на дороге.
Известно, что неподалеку от места аварии располагается конный клуб «Триумф», откуда конь мог сбежать. Однако пока неизвестно, выбежал ли он на трассу сам или же его перевозили в автомобиле.
О состоянии пострадавшего животного пока неизвестно, как и о других жертвах аварии. «Наш город» ожидает комментарий от ГИБДД Тюменской области, чтобы прояснить ситуацию.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что на трассе в Нижнетавдинском районе 20-летняя девушка погибла под колесами автомобиля, она попросила водителя автобуса остановиться вне остановки.