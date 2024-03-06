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Posted Сегодня, 10:41

Published Сегодня, 10:41

Modified Сегодня, 10:47

Updated Сегодня, 10:47

На тюменской объездной большегруз сбил лошадь и спровоцировал массовое ДТП.

На тюменской объездной большегруз сбил лошадь и спровоцировал массовое ДТП. Видео

6 марта 2024, 10:41
Фото: 1MI
На тюменской объездной большегруз сбил лошадь и спровоцировал массовое ДТП.

На тюменской объездной большегруз сбил лошадь и спровоцировал массовое ДТП

Очевидцы сообщили «Нашему городу», что на тюменской объездной, в районе Воронинских горок, фура сбила коня. Откуда на дороге взялась лошадь никто не знает. В редакцию направили видео с последствиям аварии.
Сюжет
ДТП

После столкновения автомобилей на дороге образовалась пробка. На кадрах после ДТП видно, что в результате происшествия пострадали несколько автомобилей, а асфальт залит кровью, очевидцы предполагают, что она принадлежит сбитой лошади, которую также заметили на дороге.

На тюменской объездной сбили лошадь.
Видео: nashgorod.ru

Известно, что неподалеку от места аварии располагается конный клуб «Триумф», откуда конь мог сбежать. Однако пока неизвестно, выбежал ли он на трассу сам или же его перевозили в автомобиле.

О состоянии пострадавшего животного пока неизвестно, как и о других жертвах аварии. «Наш город» ожидает комментарий от ГИБДД Тюменской области, чтобы прояснить ситуацию.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что на трассе в Нижнетавдинском районе 20-летняя девушка погибла под колесами автомобиля, она попросила водителя автобуса остановиться вне остановки.

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