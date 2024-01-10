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На тюменской трассе столкнулись три фуры

На трассе в Тюменской области столкнулись три фуры. ВИДЕО

10 января 2024, 07:37
Фото: 1MI

На тюменской трассе столкнулись три фуры

ДТП произошло на 351 километре трассы Тюмень — Омск в Абатском районе. Автомобилистов предупреждают, что движение частично ограничено и организовано в реверсивном режиме.
Сюжет
ДТП
Видео: Сергей Русанов / ГИБДД Тюменской области

В ГИБДД Тюменской области сообщают, что столкнулись «Ман», «Вольво» и «Ситрак». Предварительно установлено, что виновником аварии является водитель последней фуры — он не выбрал безопасную дистанцию.

У мужчины открытый перелом ноги, он доставлен в больницу. На месте происшествия работают наряды ДПС.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени на пешеходном переходе сбили женщину и ребенка. Водитель не заметил их на пешеходном переходе.

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