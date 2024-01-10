На трассе в Тюменской области столкнулись три фуры. ВИДЕО

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
В ГИБДД Тюменской области сообщают, что столкнулись «Ман», «Вольво» и «Ситрак». Предварительно установлено, что виновником аварии является водитель последней фуры — он не выбрал безопасную дистанцию.
У мужчины открытый перелом ноги, он доставлен в больницу. На месте происшествия работают наряды ДПС.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени на пешеходном переходе сбили женщину и ребенка. Водитель не заметил их на пешеходном переходе.