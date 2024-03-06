Грузовые автомобили берут в лизинг чаще, чем легковые

В течение 2023 года Газпромбанк Автолизинг заключил 58 263 новых договора с ИП и юридическими лицами, что в 2 раза больше, чем в предыдущем. Максимальный прирост, 55% продаж (+ 145 п. п. к 2022 году), обеспечил именно сегмент грузового транспорта.