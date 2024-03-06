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Грузовые автомобили берут в лизинг чаще, чем легковые

Грузовые автомобили берут в лизинг чаще, чем легковые

6 марта 2024, 10:43
Фото: ООО «Газпромбанк Автолизинг»
Реклама. ООО «Газпромбанк Автолизинг» . erid: LjN8KDrCv
По данным компании Газпромбанк Автолизинг, грузовые автомобили составили более половины от всего объема продаж автотранспорта и спецтехники в 2023 году. Показатели организации, являющейся одним из ведущих игроков в сегменте автотранспорта, демонстрируют общий тренд рынка лизинговых услуг.

В течение 2023 года Газпромбанк Автолизинг заключил 58 263 новых договора с ИП и юридическими лицами, что в 2 раза больше, чем в предыдущем. Максимальный прирост, 55% продаж (+ 145 п. п. к 2022 году), обеспечил именно сегмент грузового транспорта.

Реализация легковых автомобилей принесла компании 23,5% всего объема нового бизнеса (+ 103 п. п. к 2022-му), а строительной и дорожно-строительной техники — 20% (+ 70 п. п.). Суммарная доля LCV и автобусов составила менее 2%.

«В первом полугодии мы успешно реализовали отложенный спрос преимущественно за счет продаж китайских грузовых автомобилей, а во втором — учли в своем предложении изменения рынка, связанные с ростом ключевой ставки Центробанка России и другими факторами, — отмечает Лилия Маркова, генеральный директор компании Газпромбанк Автолизинг. В результате первоначальный годовой план продаж был выполнен на 187% (рост YOY 213%)».

Прорывными продуктами для компании, ее клиентов и рынка лизинга в целом стали маркетплейс готовых лизинговых решений ЛизингМаркет и Агрегатор транспортных средств (АТС, auto.autogpbl.ru).

Справка о компании

Газпромбанк Автолизинг (ООО «Газпромбанк Автолизинг») — специализированная лизинговая компания, входящая в состав Группы Газпромбанк Лизинг. Компания оказывает услуги финансовой аренды автотранспорта для малого и среднего бизнеса и имеет представительства в 70 городах России. В числе предметов лизинга легковые, коммерческие и грузовые автомобили, спецтехника, самоходные машины, автобусы и мототехника.

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