Грузовые автомобили берут в лизинг чаще, чем легковые

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
В течение 2023 года Газпромбанк Автолизинг заключил 58 263 новых договора с ИП и юридическими лицами, что в 2 раза больше, чем в предыдущем. Максимальный прирост, 55% продаж (+ 145 п. п. к 2022 году), обеспечил именно сегмент грузового транспорта.
Реализация легковых автомобилей принесла компании 23,5% всего объема нового бизнеса (+ 103 п. п. к 2022-му), а строительной и дорожно-строительной техники — 20% (+ 70 п. п.). Суммарная доля LCV и автобусов составила менее 2%.
«В первом полугодии мы успешно реализовали отложенный спрос преимущественно за счет продаж китайских грузовых автомобилей, а во втором — учли в своем предложении изменения рынка, связанные с ростом ключевой ставки Центробанка России и другими факторами, — отмечает Лилия Маркова, генеральный директор компании Газпромбанк Автолизинг. В результате первоначальный годовой план продаж был выполнен на 187% (рост YOY 213%)».
Прорывными продуктами для компании, ее клиентов и рынка лизинга в целом стали маркетплейс готовых лизинговых решений ЛизингМаркет и Агрегатор транспортных средств (АТС, auto.autogpbl.ru).
Справка о компании
Газпромбанк Автолизинг (ООО «Газпромбанк Автолизинг») — специализированная лизинговая компания, входящая в состав Группы Газпромбанк Лизинг. Компания оказывает услуги финансовой аренды автотранспорта для малого и среднего бизнеса и имеет представительства в 70 городах России. В числе предметов лизинга легковые, коммерческие и грузовые автомобили, спецтехника, самоходные машины, автобусы и мототехника.