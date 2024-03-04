Тюменский Мост Влюбленных полностью проверят на безопасность

Posted Сегодня, 04:06
Published Сегодня, 04:06
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
Подрядчик определит техническое состояние опор, швов, пролетов, перил, асфальта и других конструкций моста. После этого специалисты выяснят, нужен ли мосту ремонт и дадут рекомендации, как его дальше эксплуатировать, сообщается в тендере на портале Госзакупок.
Начальная цена контракта — семь миллионов рублей. Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 6 марта, итоги торгов подведут 11 марта.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени капитально отремонтируют второй корпус школы №22. На ремонт здания и благоустройство территории выделят 778 миллионов рублей.