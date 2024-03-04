Тюменский Мост Влюбленных полностью проверят на безопасность

Подрядчик определит техническое состояние опор, швов, пролетов, перил, асфальта и других конструкций моста. После этого специалисты выяснят, нужен ли мосту ремонт и дадут рекомендации, как его дальше эксплуатировать, сообщается в тендере на портале Госзакупок.