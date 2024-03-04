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Posted Сегодня, 04:06

Published Сегодня, 04:06

Modified Сегодня, 05:08

Updated Сегодня, 05:08

В Тюмени Мост Влюбленных проверят на безопасность

Тюменский Мост Влюбленных полностью проверят на безопасность

4 марта 2024, 04:06
Фото: 1MI

В Тюмени Мост Влюбленных проверят на безопасность

Власти занялись поиском подрядчика, который проверит мост на наличие дефектов и даст рекомендации. Ему выделят 7 миллионов рублей.

Подрядчик определит техническое состояние опор, швов, пролетов, перил, асфальта и других конструкций моста. После этого специалисты выяснят, нужен ли мосту ремонт и дадут рекомендации, как его дальше эксплуатировать, сообщается в тендере на портале Госзакупок.

Начальная цена контракта — семь миллионов рублей. Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 6 марта, итоги торгов подведут 11 марта.

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Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени капитально отремонтируют второй корпус школы №22. На ремонт здания и благоустройство территории выделят 778 миллионов рублей.

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