«Испытание для сосудов»: публикуем график магнитных бурь на март 2024

Ученые лаборатории солнечной астрономии говорят о том, что в 2024 году произойдет около 20-30 бурь, из которых 15% могут достигать максимальных значений. Они также предупреждают о том, что текущий цикл солнечной активности достигнет своего пика в первые 6 месяцев текущего года.