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Posted Сегодня, 05:55

Published Сегодня, 05:55

Modified Сегодня, 05:57

Updated Сегодня, 05:57

Для тюменцев составили график магнитных бурь на март 2024.

«Испытание для сосудов»: публикуем график магнитных бурь на март 2024

1 марта 2024, 05:55
Фото: 1MI
Для тюменцев составили график магнитных бурь на март 2024.

Для тюменцев составили график магнитных бурь на март 2024

В марте магнитные бури будут атаковать тюменцев практически весь месяц. Дополнительной нагрузкой на организмы метеозависимых людей станет начало весеннего сезона и соответствующая перестройка. «Наш город» составил список самых опасных дней и рассказал об их возможных последствиях.

График магнитных бурь на март 2024

Ученые лаборатории солнечной астрономии говорят о том, что в 2024 году произойдет около 20-30 бурь, из которых 15% могут достигать максимальных значений. Они также предупреждают о том, что текущий цикл солнечной активности достигнет своего пика в первые 6 месяцев текущего года.

Март этого периода также будет непростым, так как будет богат на магнитные волнения, пусть и не очень большие.

1-2 марта обстановка будет спокойной. К-индекс будет колебаться между 2-3 баллами, что говорит об отсутствии значительных изменений в геомагнитном поле. А значит последствий даже для самых чувствительных с метеообстановке тюменцев не будет.

3-4 марта ожидается первая магнитная буря. Ее пик намечен на 03:00 ночи и продлится до 06:00 утра. Однако степень волнения поля будет невысокой, что говорит о незначительном влиянии на метеозависимых тюменцев. Хотя люди с хроническими заболеваниями могут почувствовать некоторые симптомы, такие как головные боли, усталость и снижение аппетита.

5-8 марта ожидаются тишина и спокойствие.

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9-10 марта Тюменскую область вновь накроет магнитная буря. Длится она будет практически 2 дня и ее пик придется на 03:00 утра 10 марта. В эти дни возможны мигрени и обострения хронических заболеваний.

11-14 марта геомагнитное поле будет спокойным, особых колебаний не ожидается.

15-16 марта вновь ожидается буря средней интенсивности. Пик ее придется на ночь 16 марта — с 03:00 до 06:00. В такие периоды людям с ослабленной сердечно-сосудистой системой важно следить за своим здоровьем и, при необходимости, обратиться к врачу.

17-20 марта — обстановка спокойная.

21-22 марта ожидается слабое геомагнитное волнение. Пик бури намечен на 21 марта, с 03:00 до 06:00 и с 21:00 до 03:00 следующего дня. Даже небольшая интенсивность может сказаться на состоянии тюменцев.

23-26 марта обстановка вновь будет спокойной, без особых волнений.

27-28 марта прогнозируется последняя буря месяца. Возмущения будут средними, но они все же могут спровоцировать скачки давления и ухудшение общего состояния здоровья.

29-31 марта пройдут без магнитных бурь.

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Влияние на здоровье и общие рекомендации

Магнитные бури могут оказывать влияние на кровообращение, поэтому людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями важно внимательнее прислушиваться в своему состоянию здоровья. Особенно это актуально в весенний период, когда происходит существенная смена погоды и перестройка организма.

Врач-терапевт Никита Перминов говорит о том, что в период магнитных бурь необходимо контролировать артериальное давление и принимать препараты, назначенные врачом. В случае возникновения осложнений или других проблем, важно оперативно обратиться к специалисту.

«Также стоит уменьшить пребывание перед телевизором или телефоном. Отдайте предпочтение настольным играм или рукоделию», — говорит Перминов.
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Вдобавок стоит избегать стресса и негативных эмоций. Специалист также рекомендует употреблять в пищу железосодержащие продукты: сушеные фрукты, финики, яблоки и говяжью печень.

Также есть общие рекомендации, которые помогут меньше страдать от влияния магнитных бурь:

  • отказ от алкоголя, табака и кофе;
  • прогулки на свежем воздухе;
  • легкие физические упражнения;
  • сон с открытым окном;
  • ограждение от стрессов;
  • соблюдение режима сна;
  • прием ароматических ванн.
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Магнитные бури со стороны астрологии

Астрологи говорят о том, что наступивший месяц по большей части связан с энергией Рыб, в этом созвездии обосновались Сатурн и Нептун, но к ним также присоединяются Солнце, Меркурий, Венера, Марс. Но уже с 20 марта Солнце переходит в знак Овна и начинается астрологическая весна.

Все это говорит о том, что март будет месяцем достаточно спокойным и неспешным. С каждым днем у людей будут прибавляться энергия, силы, решительность, начнут развеиваться страхи, больше появится понимания процессов и осознание своих желаний.

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