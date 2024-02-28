Губернатор Александр Моор помог детям сделать открытки для бойцов СВО

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Губернатор Моор осмотрел учреждение, в котором недавно завершился капитальный ремонт. Сейчас детсад «Крепыш» посещают 760 детей, в том числе 203 — в возрасте до трех лет.
В обновленном здании есть спортивный и два музыкальных зала, нейросенсорная комната, кабинет лечебной физкультуры, бассейн и сауна.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени возле реки Туры построят детский сад. Строительство будет завершено в 2027 году.