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Published Сегодня, 07:27

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Updated Сегодня, 07:29

Тюменский губернатор Моор помог детям сделать открытки для бойцов СВО

Губернатор Александр Моор помог детям сделать открытки для бойцов СВО

28 февраля 2024, 07:27
Фото: 1MI

Тюменский губернатор Моор помог детям сделать открытки для бойцов СВО

Глава региона посетил детсад «Крепыш» в Тюмени. Вместе с детьми он сделал открытки, которые позже отправят на передовую.

Губернатор Моор осмотрел учреждение, в котором недавно завершился капитальный ремонт. Сейчас детсад «Крепыш» посещают 760 детей, в том числе 203 — в возрасте до трех лет.

Видео: Информационный центр правительства Тюменской области / Телеграм

В обновленном здании есть спортивный и два музыкальных зала, нейросенсорная комната, кабинет лечебной физкультуры, бассейн и сауна.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени возле реки Туры построят детский сад. Строительство будет завершено в 2027 году.

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