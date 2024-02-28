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Авиабилеты с вылетом из Тюмени подорожали к 8 марта

Авиабилеты с вылетом из Тюмени подорожали к 8 марта

28 февраля 2024, 02:52
Фото: 1MI

Авиабилеты с вылетом из Тюмени подорожали к 8 марта

Полет в большинство популярных городов обойдется на 6-15% дороже. Однако есть и такие города, перелеты в которые подешевели.
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Отдых

Аналитики сервиса OneTwoTrip рассказали РБК Тюмень, что на выходные, приуроченные к 8 марта, большинство тюменцев планирует отправиться в Москву. Ее доля среди всех направлений составляет 28,7%, а средняя стоимость билета — 7 тысяч рублей. По сравнению с прошлым годом, билеты подорожали на 9%.

Также многие тюменцы собираются посетить Сочи — 16,1% бронирований. Билеты в этом направлении подорожали на 6% и стоят сейчас в среднем 9.5 тысячи рублей. Выросло количество бронирований и в Новый Уренгой, доля этого направления составила 9,2%. Сейчас билеты стоят 6.3 тысячи рублей, за год они подешевели на 25%.

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В топ-5 популярных направлений также попали Санкт-Петербург с долей 5,7% и ценой билета 5.9 тысячи рублей, которая не изменилась с прошлого года, и Минеральные Воды с долей 4,6% и билетами за 8 тысяч рублей, которые подорожали на 15%.

Ранее «Наш город» сообщал, что Тюмень вошла в топ направлений на февральские праздники. Рейтинг возглавили Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

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