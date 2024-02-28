Авиабилеты с вылетом из Тюмени подорожали к 8 марта

Также многие тюменцы собираются посетить Сочи — 16,1% бронирований. Билеты в этом направлении подорожали на 6% и стоят сейчас в среднем 9.5 тысячи рублей. Выросло количество бронирований и в Новый Уренгой, доля этого направления составила 9,2%. Сейчас билеты стоят 6.3 тысячи рублей, за год они подешевели на 25%.