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Published Сегодня, 05:39

Modified Сегодня, 05:41

Updated Сегодня, 05:41

В тюменских школах отменили занятия у второй смены

В части школ Тюменской области возобновили очные занятия

22 февраля 2024, 05:39
Фото: 1MI

В тюменских школах отменили занятия у второй смены

Несмотря на морозы, некоторые школьники отправились на уроки. Однако в некоторых районах дети продолжат учиться дистанционно.

Об отмене занятий заявила администрация Заводоуковского округа.

«22 февраля в связи с низкой температурой воздуха занятия в школах округа для учеников 1-4 классов, начинающиеся с 11 часов и позже, переносятся в дистанционный формат», — сообщили в администрации.

Занятия отменены и в школах Ялуторовска.

«Четверг, 22 февраля. Вторая смена — отмена занятий с 1 по 9 классы. -31°. Ветер 3 м/с», — пишут в группе администрации ВКонтакте.
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В Тюмени сегодня вторая смена учится в очном формате. Несмотря на непогоду, занятия в школах отменять не стали.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени подростки избили ребенка за отказ купить им чипсы. Избитому мальчику помогли прохожие, его мама намерена обратиться в полицию.

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#Общество#Тюменская область#Школьники#Школы#Новости тюмени#Погода#Актировка#Любовь Селезнева
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