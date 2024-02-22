В части школ Тюменской области возобновили очные занятия

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
Modified Сегодня, 05:41
Updated Сегодня, 05:41
Об отмене занятий заявила администрация Заводоуковского округа.
«22 февраля в связи с низкой температурой воздуха занятия в школах округа для учеников 1-4 классов, начинающиеся с 11 часов и позже, переносятся в дистанционный формат», — сообщили в администрации.
Занятия отменены и в школах Ялуторовска.
«Четверг, 22 февраля. Вторая смена — отмена занятий с 1 по 9 классы. -31°. Ветер 3 м/с», — пишут в группе администрации ВКонтакте.
В Тюмени сегодня вторая смена учится в очном формате. Несмотря на непогоду, занятия в школах отменять не стали.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени подростки избили ребенка за отказ купить им чипсы. Избитому мальчику помогли прохожие, его мама намерена обратиться в полицию.