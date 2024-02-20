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Posted Сегодня, 11:06

Published Сегодня, 11:06

Modified Сегодня, 11:08

Updated Сегодня, 11:08

В Тюмени подростки избили четвероклассника из-за отказа купить им чипсы

В Тюмени подростки избили четвероклассника из-за отказа купить им чипсы

20 февраля 2024, 11:06
Фото: Изображение Midjourney
В Тюмени двое подростков напали на 10-летнего мальчика. Инцидент произошел, когда ребенок возвращался домой из школы.

Как рассказала мать пострадавшего, два подростка сначала забрали шапку мальчика, а после кинули ее на асфальт. В дальнейшем они попросили школьника купить им чипсы и напитки, а когда тот отказал им, хулиганы его избили. Ребенку помогли прохожие.

Женщина обратилась с заявлением в полицию. В пресс-службе УМВД по Тюменской области заявили, что по данному факту проводится проверка. Как только все обстоятельства будут установлены, специалистами будут предприняты меры в пределах компетенций.

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Ранее похожий инцидент произошел в селе Уктуз Тюменской области. Хулиганы избили восьмиклассника на глазах у учителей. Пострадавшего положили в больницу.

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