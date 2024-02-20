В Тюмени подростки избили четвероклассника из-за отказа купить им чипсы

Как рассказала мать пострадавшего, два подростка сначала забрали шапку мальчика, а после кинули ее на асфальт. В дальнейшем они попросили школьника купить им чипсы и напитки, а когда тот отказал им, хулиганы его избили. Ребенку помогли прохожие.