В Тюмени подростки избили четвероклассника из-за отказа купить им чипсы

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Как рассказала мать пострадавшего, два подростка сначала забрали шапку мальчика, а после кинули ее на асфальт. В дальнейшем они попросили школьника купить им чипсы и напитки, а когда тот отказал им, хулиганы его избили. Ребенку помогли прохожие.
Женщина обратилась с заявлением в полицию. В пресс-службе УМВД по Тюменской области заявили, что по данному факту проводится проверка. Как только все обстоятельства будут установлены, специалистами будут предприняты меры в пределах компетенций.
Ранее похожий инцидент произошел в селе Уктуз Тюменской области. Хулиганы избили восьмиклассника на глазах у учителей. Пострадавшего положили в больницу.