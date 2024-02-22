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Posted Сегодня, 05:04

Published Сегодня, 05:04

Modified Сегодня, 05:06

Updated Сегодня, 05:06

Испуганный тюменец ударил женщину электрошокером в лицо

В Тюменской области испуганный мужчина ударил женщину электрошокером в лицо

22 февраля 2024, 05:04
Фото: 1MI

Испуганный тюменец ударил женщину электрошокером в лицо

Тюменец подумал, что женщина может его избить. Суд вынес пугливому мужчине приговор.

В ночь с 21 на 22 октября 2023 года подсудимый и потерпевшая распивали алкоголь. Во время застолья между ними возникла ссора, в ходе которой мужчина несколько раз ударил женщину электрошокером по лицу.

Виноватым тюменец себя не считает. Он заявил, что покалечил подругу в целях самообороны, так как испугался, что она может снова его избить. По его словам, раньше женщина била его мобильным телефоном.

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Ялуторовский районный суд приговорил пугливого тюменца к 10 месяцам исправительных работ. Кроме того, он будет обязан выплатить пострадавшей 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени мужчина переломал своему другу кости пластиковой трубой. Он может отправиться в тюрьму на три года.

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#Общество#Происшествия#Тюменская область#Новости тюмени#Приговор#Ялуторовский район#Драки#Конфликты#Любовь Селезнева
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