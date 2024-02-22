В Тюменской области испуганный мужчина ударил женщину электрошокером в лицо

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:06
Updated Сегодня, 05:06
В ночь с 21 на 22 октября 2023 года подсудимый и потерпевшая распивали алкоголь. Во время застолья между ними возникла ссора, в ходе которой мужчина несколько раз ударил женщину электрошокером по лицу.
Виноватым тюменец себя не считает. Он заявил, что покалечил подругу в целях самообороны, так как испугался, что она может снова его избить. По его словам, раньше женщина била его мобильным телефоном.
Ялуторовский районный суд приговорил пугливого тюменца к 10 месяцам исправительных работ. Кроме того, он будет обязан выплатить пострадавшей 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени мужчина переломал своему другу кости пластиковой трубой. Он может отправиться в тюрьму на три года.