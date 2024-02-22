Тюменцы купили ювелирных украшений на 3.9 миллиарда рублей

Posted Сегодня, 03:46
Published Сегодня, 03:46
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Updated Сегодня, 03:48
Средний чек на покупку ювелирных украшений составил 5 708 рублей, что показало рост на 18%, рассказали аналитики центра Sokolov РБК Тюмень.
Самый высокий показатель в УрФО зафиксирован в ЯНАО — 8 999 рублей, на втором месте ХМАО со средним чеком в 7 830 рублей, третье место заняла Челябинская область — 7 215 рублей.
Лидируют по объему продаж Свердловская и Челябинская области — 8.73 и 6.01 миллиарда рублей соответственно. Далее — ХМАО с 4.09 миллиарда и ЯНАО с 1.7 миллиарда. В Тюменской области оборот ювелирных украшений составил 3.99 миллиарда рублей.
Аналитики отметили, что с июня 2023 года оборот ежемесячно увеличивался на 20%. Ожидается, что в 2024 году ювелирный рынок достигнет 380 миллиардов рублей, а доля онлайн-продаж составит около 25%.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области стройматериалы подорожали более чем на 50%. Заметнее всего в цене выросли кирпич, газобетон, керамика и металлоконструкции.