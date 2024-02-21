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Погода готовит тюменцам опасный сюрприз. Морозы тоже будут

Погода готовит тюменцам опасный сюрприз. Морозы тоже будут

21 февраля 2024, 01:12
Фото: 1MI
По прогнозам синоптиков, в среду на юге Тюменской области вероятны гололедно-изморозевые явления, ветер 2-7 м/с. Ночью термометры покажут -23…-28, местами до -33. Днем температура воздуха составит -10…-15, местами до -20.

В Тюмени 21 февраля ожидается ясная погода, ветер до 3,2 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -24….-16, в темное время суток ожидается до -24…-21

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:53 закат в 17:49 продолжительность дня 9 часов 56 минут.

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В Тобольске 21 февраля синоптики обещают ясную погоду, ветер до 3,7 м/с. Утром и днем -25…-15, в темное время суток температура воздуха составит -24….-22.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:45, закат в 17:35 продолжительность дня 9 часов 50 минут.

В Ялуторовске 21 февраля ожидается ясная погода, ветер до 4 м/с. В утренние часы и днем термометры покажут -27…-19, в темное время суток ожидается до -28….-24.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:49, закат в 17:47 продолжительность дня 9 часов 58 минут.

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В Заводоуковске 21 февраля метеорологи прогнозируют солнечную погоду днем, ветер до 3,2 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -28…-18, в вечерние и ночные часы температура воздуха составит -28….-24.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:48, закат в 17:46 продолжительность дня 9 часов 58 минут.

В Ишиме 21 февраля ожидается малооблачная погода, ветер до 2,2 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -30…-18, в темное время суток температура воздуха составит -32…-27.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:35, закат в 17:36 продолжительность дня 10 часов 1 минута.

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