Погода готовит тюменцам опасный сюрприз. Морозы тоже будут

Posted Сегодня, 01:12
Published Сегодня, 01:12
Modified Сегодня, 01:12
Updated Сегодня, 01:12
В Тюмени 21 февраля ожидается ясная погода, ветер до 3,2 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -24….-16, в темное время суток ожидается до -24…-21
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:53 закат в 17:49 продолжительность дня 9 часов 56 минут.
В Тобольске 21 февраля синоптики обещают ясную погоду, ветер до 3,7 м/с. Утром и днем -25…-15, в темное время суток температура воздуха составит -24….-22.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:45, закат в 17:35 продолжительность дня 9 часов 50 минут.
В Ялуторовске 21 февраля ожидается ясная погода, ветер до 4 м/с. В утренние часы и днем термометры покажут -27…-19, в темное время суток ожидается до -28….-24.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:49, закат в 17:47 продолжительность дня 9 часов 58 минут.
В Заводоуковске 21 февраля метеорологи прогнозируют солнечную погоду днем, ветер до 3,2 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -28…-18, в вечерние и ночные часы температура воздуха составит -28….-24.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:48, закат в 17:46 продолжительность дня 9 часов 58 минут.
В Ишиме 21 февраля ожидается малооблачная погода, ветер до 2,2 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -30…-18, в темное время суток температура воздуха составит -32…-27.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:35, закат в 17:36 продолжительность дня 10 часов 1 минута.