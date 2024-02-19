Сезон стартует: лунный посевной календарь на февраль–март 2024 года

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
И сегодня многие садоводы по-прежнему обращают внимание на фазы луны при занятиях посевом и уходом за растениями на своих участках.
«Наш город» представляет вам Лунный посевной календарь на февраль–март 2024 года, который поможет вам оптимизировать свою работу и более эффективно использовать свои ресурсы.
19 февраля. Неблагоприятный день
Удачный день для посадки ягод
20 февраля. Благоприятный день
Можно осуществить посев зелени и овощных культур. Благоприятен день и для посева цветов.
21 февраля. Нейтральный день
Оптимальное время для рыхления земли и окучивания грядок.
22 февраля. Благоприятный день
Важно осуществить подкормку растений.
23 февраля. Благоприятный день
Посвятите время планировке будущих посадок, также покупке грунта.
24 февраля. Благоприятный день
Рекомендуется сажать, сеять и собирать урожай.
25 февраля. Нейтральный день
Подходящее время для полива комнатных растений и уходу за ними.
26 февраля. Неблагоприятный день
День хорош для посева капусты и чеснока.
27 февраля. Неблагоприятный день
Хороший период для высаживания растений с корневым типом размножения.
28 февраля. Благоприятный день
Рекомендуется посев перцев и баклажанов
29 февраля. Благоприятный день
День следует посветить посадке корнеплодов. При этом, с обрезкой кустарников следует повременить.
Лунный календарь помогает определить благоприятные и неблагоприятные дни для выполнения различных работ на участке. Март 2024 года обещает быть богатым на такие дни, поэтому стоит внимательно следить за календарем, чтобы получить максимальную пользу от своего участка.
1 марта — Новолуние. Неблагоприятный день для проведения любых работ на участке, связанных с посевом, пересадкой и обработкой растений.
2-4 марта — Растущая Луна. В эти дни можно проводить посев и пересадку однолетних и многолетних цветов, а также овощей и фруктов. Благоприятные дни для посадки плодовых деревьев и кустарников.
5-7 марта — Полнолуние. Не рекомендуется проводить любые работы на участке, связанные с посадкой и пересадкой растений.
8-10 марта — Убывающая Луна. Благоприятные дни для посева и пересадки корнеплодов, таких как картофель, морковь, свекла и других. Можно проводить обрезку деревьев и кустарников, а также обработку почвы.
11-13 марта — Новолуние. Следует заняться пересадкой и обработкой растений.
14-16 марта — Растущая Луна. Дни, благоприятные для посева и посадки любых овощных культур, включая зелень. Можно проводить борьбу с вредителями и болезнями растений.
17-19 марта — Полнолуние. Снова неблагоприятные дни.
20-22 марта — Убывающая Луна. Подходящие дни для пересадки и обработки многолетников, а также для посева газонных трав и цветов.
23-25 марта — Новолуние. Дни, когда стоит воздержаться от работ на участке и дать растениям отдохнуть.
26-28 марта — Растущая Луна. Благоприятный период для посева семян и пересадки рассады.
29-31 марта — Полнолуние. Завершающие дни марта, которые стоит провести в покое и дать участку отдохнуть после активного месяца.
Общие советы по проведению работ в феврале–марте 2024:
Следуя лунному календарю и советам, вы сможете максимально использовать возможности своего участка и получить богатый урожай и красивый сад.