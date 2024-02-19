Сезон стартует: лунный посевной календарь на февраль–март 2024 года

С древних времен люди всегда почитали луну, считая ее символом жизни, плодородия и изменчивости. Изучение ее влияния на природные процессы и применение этого знания в сельском хозяйстве — одна из древнейших традиций.

И сегодня многие садоводы по-прежнему обращают внимание на фазы луны при занятиях посевом и уходом за растениями на своих участках. «Наш город» представляет вам Лунный посевной календарь на февраль–март 2024 года, который поможет вам оптимизировать свою работу и более эффективно использовать свои ресурсы. 19 февраля. Неблагоприятный день Удачный день для посадки ягод 20 февраля. Благоприятный день Можно осуществить посев зелени и овощных культур. Благоприятен день и для посева цветов. 21 февраля. Нейтральный день Оптимальное время для рыхления земли и окучивания грядок. 22 февраля. Благоприятный день Важно осуществить подкормку растений. 23 февраля. Благоприятный день Посвятите время планировке будущих посадок, также покупке грунта. 24 февраля. Благоприятный день Рекомендуется сажать, сеять и собирать урожай. 25 февраля. Нейтральный день Подходящее время для полива комнатных растений и уходу за ними. 26 февраля. Неблагоприятный день День хорош для посева капусты и чеснока. 27 февраля. Неблагоприятный день Хороший период для высаживания растений с корневым типом размножения. 28 февраля. Благоприятный день Рекомендуется посев перцев и баклажанов 29 февраля. Благоприятный день День следует посветить посадке корнеплодов. При этом, с обрезкой кустарников следует повременить. «Календарь для аллергиков»: когда начнут цвести источники насморка и покраснений Узнать подробнее Лунный календарь помогает определить благоприятные и неблагоприятные дни для выполнения различных работ на участке. Март 2024 года обещает быть богатым на такие дни, поэтому стоит внимательно следить за календарем, чтобы получить максимальную пользу от своего участка. 1 марта — Новолуние. Неблагоприятный день для проведения любых работ на участке, связанных с посевом, пересадкой и обработкой растений. 2-4 марта — Растущая Луна. В эти дни можно проводить посев и пересадку однолетних и многолетних цветов, а также овощей и фруктов. Благоприятные дни для посадки плодовых деревьев и кустарников. 5-7 марта — Полнолуние. Не рекомендуется проводить любые работы на участке, связанные с посадкой и пересадкой растений. Фонд «Алёша» запустил новогодний «Календарь добра», чтобы спасти 25 малышей в декабре Узнать подробнее 8-10 марта — Убывающая Луна. Благоприятные дни для посева и пересадки корнеплодов, таких как картофель, морковь, свекла и других. Можно проводить обрезку деревьев и кустарников, а также обработку почвы. 11-13 марта — Новолуние. Следует заняться пересадкой и обработкой растений. 14-16 марта — Растущая Луна. Дни, благоприятные для посева и посадки любых овощных культур, включая зелень. Можно проводить борьбу с вредителями и болезнями растений. 17-19 марта — Полнолуние. Снова неблагоприятные дни. 20-22 марта — Убывающая Луна. Подходящие дни для пересадки и обработки многолетников, а также для посева газонных трав и цветов. 23-25 марта — Новолуние. Дни, когда стоит воздержаться от работ на участке и дать растениям отдохнуть. 26-28 марта — Растущая Луна. Благоприятный период для посева семян и пересадки рассады. 29-31 марта — Полнолуние. Завершающие дни марта, которые стоит провести в покое и дать участку отдохнуть после активного месяца. Общие советы по проведению работ в феврале–марте 2024: Подготовьте почву для посадок

Проведите обрезку деревьев, кустарников и виноградников

Посейте семена однолетних цветов и овощей

Пересадите рассаду овощей и цветов в открытый грунт

Посадите плодовые деревья и кустарники

Уделите внимание борьбе с вредителями и заболеваниями растений

Заложите компостную кучу Следуя лунному календарю и советам, вы сможете максимально использовать возможности своего участка и получить богатый урожай и красивый сад. Читайте также: Иностранные добровольцы имеют право на льготы В Тюмени задержали известного адвоката по подозрению в мошенничестве «Эмоции на пределе!»: тюменцы едва не подрались в соцсетях из-за концерта SHAMAN