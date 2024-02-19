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Posted Сегодня, 10:27

Published Сегодня, 10:27

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

Сезон стартует: лунный посевной календарь на февраль–март 2024 года

Сезон стартует: лунный посевной календарь на февраль–март 2024 года

19 февраля 2024, 10:27
Фото: 1MI
С древних времен люди всегда почитали луну, считая ее символом жизни, плодородия и изменчивости. Изучение ее влияния на природные процессы и применение этого знания в сельском хозяйстве — одна из древнейших традиций.

И сегодня многие садоводы по-прежнему обращают внимание на фазы луны при занятиях посевом и уходом за растениями на своих участках.

«Наш город» представляет вам Лунный посевной календарь на февраль–март 2024 года, который поможет вам оптимизировать свою работу и более эффективно использовать свои ресурсы.

19 февраля. Неблагоприятный день

Удачный день для посадки ягод

20 февраля. Благоприятный день

Можно осуществить посев зелени и овощных культур. Благоприятен день и для посева цветов.

21 февраля. Нейтральный день

Оптимальное время для рыхления земли и окучивания грядок.

22 февраля. Благоприятный день

Важно осуществить подкормку растений.

23 февраля. Благоприятный день

Посвятите время планировке будущих посадок, также покупке грунта.

24 февраля. Благоприятный день

Рекомендуется сажать, сеять и собирать урожай.

25 февраля. Нейтральный день

Подходящее время для полива комнатных растений и уходу за ними.

26 февраля. Неблагоприятный день

День хорош для посева капусты и чеснока.

27 февраля. Неблагоприятный день

Хороший период для высаживания растений с корневым типом размножения.

28 февраля. Благоприятный день

Рекомендуется посев перцев и баклажанов

29 февраля. Благоприятный день

День следует посветить посадке корнеплодов. При этом, с обрезкой кустарников следует повременить.

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Лунный календарь помогает определить благоприятные и неблагоприятные дни для выполнения различных работ на участке. Март 2024 года обещает быть богатым на такие дни, поэтому стоит внимательно следить за календарем, чтобы получить максимальную пользу от своего участка.

1 марта — Новолуние. Неблагоприятный день для проведения любых работ на участке, связанных с посевом, пересадкой и обработкой растений.

2-4 марта — Растущая Луна. В эти дни можно проводить посев и пересадку однолетних и многолетних цветов, а также овощей и фруктов. Благоприятные дни для посадки плодовых деревьев и кустарников.

5-7 марта — Полнолуние. Не рекомендуется проводить любые работы на участке, связанные с посадкой и пересадкой растений.

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8-10 марта — Убывающая Луна. Благоприятные дни для посева и пересадки корнеплодов, таких как картофель, морковь, свекла и других. Можно проводить обрезку деревьев и кустарников, а также обработку почвы.

11-13 марта — Новолуние. Следует заняться пересадкой и обработкой растений.

14-16 марта — Растущая Луна. Дни, благоприятные для посева и посадки любых овощных культур, включая зелень. Можно проводить борьбу с вредителями и болезнями растений.

17-19 марта — Полнолуние. Снова неблагоприятные дни.

20-22 марта — Убывающая Луна. Подходящие дни для пересадки и обработки многолетников, а также для посева газонных трав и цветов.

23-25 марта — Новолуние. Дни, когда стоит воздержаться от работ на участке и дать растениям отдохнуть.

26-28 марта — Растущая Луна. Благоприятный период для посева семян и пересадки рассады.

29-31 марта — Полнолуние. Завершающие дни марта, которые стоит провести в покое и дать участку отдохнуть после активного месяца.

Общие советы по проведению работ в феврале–марте 2024:

  • Подготовьте почву для посадок
  • Проведите обрезку деревьев, кустарников и виноградников
  • Посейте семена однолетних цветов и овощей
  • Пересадите рассаду овощей и цветов в открытый грунт
  • Посадите плодовые деревья и кустарники
  • Уделите внимание борьбе с вредителями и заболеваниями растений
  • Заложите компостную кучу

Следуя лунному календарю и советам, вы сможете максимально использовать возможности своего участка и получить богатый урожай и красивый сад.

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#Общество#Россия#Цветы#Овощи#Ягоды#Фрукты#Урожай#Луна#Семена#Грунт#Алина Петрова
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