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«Календарь для аллергиков»: когда начнут цвести источники насморка и покраснений

24 апреля 2023, 12:00

Когда в Тюменской области начнут цвести растения, вызывающие аллергию

Весна для аллергиков — время тяжелое. Многие из них уже готовятся к сезону цветения берез, лебеды и прочих аллергенов, действие которых может привести к тяжелым последствиям.
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По данным сервиса «Метеонова», в ближайшие 3 дня будет увести ольха и ива. По утрам ожидается сильный ветер, что может привести к переносу зон опыления. А завтра, учитывая потепление, пыление усилится.

Фото: Скриншот сервиса "Метеонова"

Цветение березы планируется на начало-середину мая. Тополь зацветет позже, однако врач аллерголог-иммунолог ОКБ № 1 Федор Жвавый напоминает, что аллергии на тополиный пух не существует.

«Некоторые говорят, что у них аллергия на тополиный пух, но он сам по себе аллергеном быть не может. Пух механически переносит на себе всякую пыль, другие аллергены, которые и вызывают чихание, кашель, насморк», — объясняем врач.

Он также рекомендует аллергикам пользоваться специальными масками с фильтром на период цветений, важно максимально ограничить контакт с аллергеном.

А для подбора препаратов, которые помогут бороться с симптомами аллергии, обязательно нужно обратиться к врачу. Не стоит уповать на популярные и разрекламированные средства, лекарства подбираются индивидуально под тип и особенности аллергических реакций.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что креветки могут вызвать не только аллергию, но и увеличить уровень холестерина в крови, что особенно опасно для людей, у которых имеются проблемы с сосудами

#Алиса Вернер#Аллергия#Береза#Деревья#Пыльца#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Жалоба#Тюмень#Тюменская область
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