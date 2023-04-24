«Календарь для аллергиков»: когда начнут цвести источники насморка и покраснений

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
По данным сервиса «Метеонова», в ближайшие 3 дня будет увести ольха и ива. По утрам ожидается сильный ветер, что может привести к переносу зон опыления. А завтра, учитывая потепление, пыление усилится.
Цветение березы планируется на начало-середину мая. Тополь зацветет позже, однако врач аллерголог-иммунолог ОКБ № 1 Федор Жвавый напоминает, что аллергии на тополиный пух не существует.
«Некоторые говорят, что у них аллергия на тополиный пух, но он сам по себе аллергеном быть не может. Пух механически переносит на себе всякую пыль, другие аллергены, которые и вызывают чихание, кашель, насморк», — объясняем врач.
Он также рекомендует аллергикам пользоваться специальными масками с фильтром на период цветений, важно максимально ограничить контакт с аллергеном.
А для подбора препаратов, которые помогут бороться с симптомами аллергии, обязательно нужно обратиться к врачу. Не стоит уповать на популярные и разрекламированные средства, лекарства подбираются индивидуально под тип и особенности аллергических реакций.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что креветки могут вызвать не только аллергию, но и увеличить уровень холестерина в крови, что особенно опасно для людей, у которых имеются проблемы с сосудами