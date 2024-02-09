В Тюмени задержали известного адвоката по подозрению в мошенничестве

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Мера пресечения адвокату будет избрана сегодня, 9 февраля.
Напомним, что Александр Шлегель начинал свою карьеру следователем. После занимался делами уголовной и экономической направленности.
По некоторой информации, дело Александра Шлегеля расследует Следственный комитет по Тюменской области. Им занимается первый отдел по расследованию особо важных дел.
В России за мошенничество предусмотрены наказания в виде штрафа, обязательных работ, исправительных работ, ареста либо лишения свободы на срок до шести лет. Также может быть применена конфискация имущества, адвокатская лицензия может быть отозвана.
Ранее в Тюменской области члена адвокатской палаты хотели лишить лицензии и права работать правозащитником. Его подозревали в дискредитации Вооруженных сил РФ и органов власти. Мужчина публиковал на своей странице в соцсетях материалы нацистской атрибутики, чем привлек внимание.