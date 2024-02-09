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Posted Сегодня, 09:23

Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

В Тюмени задержали известного адвоката по подозрению в мошенничестве

В Тюмени задержали известного адвоката по подозрению в мошенничестве

9 февраля 2024, 09:23
Фото: страница Александра Шлегеля в вк
В Тюмени произошло задержание адвоката Александра Шлегеля. Как сообщает ряд источников, он обвиняется в покушении на мошенничество.

Мера пресечения адвокату будет избрана сегодня, 9 февраля.

Напомним, что Александр Шлегель начинал свою карьеру следователем. После занимался делами уголовной и экономической направленности.

По некоторой информации, дело Александра Шлегеля расследует Следственный комитет по Тюменской области. Им занимается первый отдел по расследованию особо важных дел.

В России за мошенничество предусмотрены наказания в виде штрафа, обязательных работ, исправительных работ, ареста либо лишения свободы на срок до шести лет. Также может быть применена конфискация имущества, адвокатская лицензия может быть отозвана.

Ранее в Тюменской области члена адвокатской палаты хотели лишить лицензии и права работать правозащитником. Его подозревали в дискредитации Вооруженных сил РФ и органов власти. Мужчина публиковал на своей странице в соцсетях материалы нацистской атрибутики, чем привлек внимание.

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#Общество#Тюмень#Россия#Следственный комитет#Новости тюмени#Мошенничество#Наказание#Социальные сети#Алина Петрова
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