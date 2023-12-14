Дискредитировал ВС РФ: тюменский адвокат может лишиться лицензии

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
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Updated Сегодня, 08:04
Мужчина публиковал на своей странице в соцсетях материалы «нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций», а также посты, дискредитирующие военных и власть. Также выступал в роли защитника членов запрещенных в РФ организаций и лиц, осуществляющих террористическую деятельность.
За размещение неприемлемой информации он был задержан в октябре этого года сотрудниками МВД по Крымской республике и привлечен к административной ответственности в виде административного ареста и штрафа в размере 45 тысяч.
Позже выяснилось, что задержанный является адвокатом из Тюмени. По данным источника NEFT, 22 декабря состоится заседание в тюменской адвокатской палате, на котором будет рассмотрен данный инцидент.
«О лишении лицензии говорить пока рано, дело будет рассматриваться комиссией. Для нашего города это будет прецедент», — рассказали инсайдеры.
Ранее «Наш Город» писал, что жителя Тюменской области будут судить за оказание финансовой поддержки ВСУ. Тюменцу предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса РФ «Госизмена».