Фонд «Алёша» запустил новогодний «Календарь добра», чтобы спасти 25 малышей в декабре

Цель — закрыть сборы на лечение 25 детей до конца месяца и подарить им на Новый год самый лучший подарок — ЖИЗНЬ. Каждый новый день «Календаря добра» посвящён одному ребёнку. И все собранные в этот день средства на марафоне пойдут на лечение именно этого подопечного.
Открывайте календарь каждый день и получайте новые интересные задания, полезные лайфхаки от волонтёров, особенные новогодние рецепты от президента фонда Алексея Зиновьева и праздничные подборки.
Участвуйте в новогоднем марафоне с фондом «Алёша», спасайте детские жизни и сделайте ваш декабрь лучшим месяцем в этом году. Ведь помогать другим — это самое большое счастье!