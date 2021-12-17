Фонд «Алёша» запустил новогодний «Календарь добра», чтобы спасти 25 малышей в декабре

Цель — закрыть сборы на лечение 25 детей до конца месяца и подарить им на Новый год самый лучший подарок — ЖИЗНЬ. Каждый новый день «Календаря добра» посвящён одному ребёнку. И все собранные в этот день средства на марафоне пойдут на лечение именно этого подопечного.