Сезон стартует: лунный посевной календарь на февраль–март 2024 года

С древних времен люди всегда почитали луну, считая ее символом жизни, плодородия и изменчивости. Изучение ее влияния на природные процессы и применение этого знания в сельском хозяйстве — одна из древнейших традиций.