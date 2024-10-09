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«Росводоканал Тюмень» строит насосную станцию в Тюменском районе по новой технологии
9 октября, 13:20
Сезон стартует: лунный посевной календарь на февраль–март 2024 года
С древних времен люди всегда почитали луну, считая ее символом жизни, плодородия и изменчивости. Изучение ее влияния на природные процессы и применение этого знания в сельском хозяйстве — одна из древнейших традиций.
19 февраля, 10:27
2023
Тюменские агрономы рассказали, как добиться богатого урожая к осени
Специалисты Россельхозцентра рассказали, как приобрести подходящий грунт, чтобы добиться осенью хорошего урожая. Об этом сообщает ИА «Тюменская линия».
5 февраля 2023, 15:37

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