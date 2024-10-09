«Росводоканал Тюмень» строит насосную станцию в Тюменском районе по новой технологии

Posted 9 октября, 13:20
Published 9 октября, 13:20
Modified 9 октября, 13:22
Updated 9 октября, 13:22
Производительность станции — 2 тысячи 2 кубических метра в час. Строительные работы осложнены особенностью грунта, насыщенного подземными водами, где невозможно применение стандартных технологий. Чтобы построить станцию на болотистых почвах в тюменском водоканале применяют инновационную технологию грунтоцементных свай.
В толщу земли на глубину 18 метров под давлением 450 атмосфер подается цементный раствор, который смешивается с грунтом, армируется и таким образом создается грунтосвая. Из таких свай формируется «стакан», в котором потом будет построена подземная часть станции. Преимущество этой технологии в безопасности и надежности не только возводимой конструкции, но и проведении строительных работ в плавучих грунтах, — рассказал главный инженер «Росводоканал Тюмень» Виталий Гурский.
После того, как место будущей станции укрепят грунтосваями, начнется разработка котлована глубиной 16 метров. Подземная часть насосной станции будет разделена на два блока. В первом установят насосное оборудование, в другом разместится приемное отделение. Все поступающие на КНС стоки пройдут первичную механическую очистку на комплексе решеток и будут транспортированы на сооружения очистки сточных вод.
Одновременно со станцией ведется и строительство напорных коллекторов. Реализация проекта нацелена на повышение экологического благополучия в регионе. Завершить основной комплекс мероприятий планируется в 2025 году.
Отметим, предприятия группы компаний «Росводоканал» обеспечивают чистой водой 7,2 млн жителей в Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Липецке, Омске, Оренбурге, Орске, Южно-Сахалинске, Тихорецке, Томске, Тюмени и Тюменском районе. Ежегодно специалисты предприятия подают в сеть 700 млн кубометров воды и принимают на очистку 650 млн кубометров стоков. Компания эксплуатирует 24 тысячи км водопроводных и канализационных сетей. На долю «Росводоканала» приходится 30% рынка водоснабжения и водоотведения (ВиВ), обслуживаемого частными операторами.
Предприятие обслуживает более 3,5 тысяч километров сетей водоснабжения и водоотведения в Тюменской агломерации. 80% водопроводных труб выполнены из современных полимерных материалов. За последние 5 лет удалось на 60% снизить число повреждений сетей и на 55% уменьшить количество аварийных отключений воды. Кроме того, «Росводоканал» следует международным принципам ESG. Так, с 2010 по 2023 годы на природоохранную деятельность было направлено свыше 6,1 миллиардов рублей.