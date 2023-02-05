Тюменские агрономы рассказали, как добиться богатого урожая к осени

Добавка в смесь речного песка или вермикулита позволит сделать торф более рыхлым — это поможет ему не уплотняться после поливов. Также специалисты отметили, что для растений после высадки потребуется купить удобрения, среди которых обязательно нужны калий, азот и фосфор.