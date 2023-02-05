Тюменские агрономы рассказали, как добиться богатого урожая к осени

Posted Сегодня, 15:37
Published Сегодня, 15:37
Modified Сегодня, 15:59
Updated Сегодня, 15:59
Агрономы пояснили, что важным элементом для растений является верховой торф, имеющий повышенную кислотность, в связи с чем в составе грунта обязательно должен присутствовать раскислитель в виде золы, извести либо доломитовой муки.
Добавка в смесь речного песка или вермикулита позволит сделать торф более рыхлым — это поможет ему не уплотняться после поливов. Также специалисты отметили, что для растений после высадки потребуется купить удобрения, среди которых обязательно нужны калий, азот и фосфор.
А еще эксперты настоятельно советуют смотреть срок годности на упаковке грунта.
Ранее «Наш город» сообщал, какие культуры специалисты рекомендуют сажать в последний зимний месяц.