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Published Сегодня, 15:37

Modified Сегодня, 15:59

Updated Сегодня, 15:59

Тюменские агрономы рассказали, как добиться богатого урожая к осени

5 февраля 2023, 15:37
Фото: 1MI

Эксперты дали тюменским дачникам рекомендации по выбору почвогрунта

Специалисты Россельхознадзора рассказали, как приобрести подходящий грунт, чтобы добиться осенью хорошего урожая. Об этом сообщает ИА «Тюменская линия».

Агрономы пояснили, что важным элементом для растений является верховой торф, имеющий повышенную кислотность, в связи с чем в составе грунта обязательно должен присутствовать раскислитель в виде золы, извести либо доломитовой муки.

Добавка в смесь речного песка или вермикулита позволит сделать торф более рыхлым — это поможет ему не уплотняться после поливов. Также специалисты отметили, что для растений после высадки потребуется купить удобрения, среди которых обязательно нужны калий, азот и фосфор.

А еще эксперты настоятельно советуют смотреть срок годности на упаковке грунта.

Ранее «Наш город» сообщал, какие культуры специалисты рекомендуют сажать в последний зимний месяц.

Что и как посеять к концу зимы: эксперт дала тюменским садоводам рекомендации
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#Елена Чебоксарова#Грунт#Агрономы#Советы специалистов#Дачники#Садоводы#Растения
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