Тюменцам обещают лютые морозы в выходные

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
В воскресенье, 18 февраля, день пройдет при переменной облачности. В дневные часы температура воздуха составит -18…-23, местами до -13. В темное время суток столбики термометров опустятся до -25….-30.
В Тюмени 17 февраля ожидается ясная погода, ветер до 1,7 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -25….-16, в темное время суток похолодает до -28…-24. 18 февраля день пройдет без осадков при южном ветре до 2,4 м/с. Утром и днем ожидается -27…-14, в вечерние и ночные часы до -19…-21.
В Тобольске в субботу синоптики обещают солнечную погоду в течение дня, ветер до 1,3 м/с. Утром и днем -28…-18, в темное время суток температура воздуха составит -32….-27. В воскресенье, 18 февраля, день ожидается ясным. Утром и днем столбик термометров покажут -32…-18, к вечеру потеплеет до -22….-23.
В Ялуторовске в субботу ожидается ясная погода, ветер до 2,2 м/с. В утренние часы и днем термометры покажут -28…-18, в темное время суток ожидается до -30….-26. 18 февраля пройдет без осадков при ветре до 3 м/с. Утром и днем температура воздуха составит -30…-16, в ночные часы потеплеет до -23…-21.
В Заводоуковске 17 февраля метеорологи прогнозируют солнечную погоду днем, ветер до 1,5 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -30…-18, в вечерние и ночные часы температура воздуха составит -31….-27. 18 февраля ожидается -31…-19 в утренние и дневные часы, к вечеру потепление до -21…-23. Синоптики обещают солнечную погоду и ветер до 3 м/с.
В Ишиме 17 февраля ожидается малооблачная погода, ветер до 2,5 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -27…-17, в темное время суток температура воздуха составит -31…-26. В воскресенье, 18 февраля, морозы усилятся — утро термометры покажут -32…-25, днем потеплеет до -19…-22. В вечерние часы температура воздуха составит -28…-27. День пройдет без осадков при юго-восточном ветре до 1,7 м/с.