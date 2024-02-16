Тюменцам обещают лютые морозы в выходные

В Тюмени 17 февраля ожидается ясная погода, ветер до 1,7 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -25….-16, в темное время суток похолодает до -28…-24. 18 февраля день пройдет без осадков при южном ветре до 2,4 м/с. Утром и днем ожидается -27…-14, в вечерние и ночные часы до -19…-21.