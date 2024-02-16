nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:51

Published Сегодня, 08:51

Modified Сегодня, 09:27

Updated Сегодня, 09:27

Тюменцам обещают лютые морозы в выходные

Тюменцам обещают лютые морозы в выходные

16 февраля 2024, 08:51
Фото: 1MI
Предстоящие выходные дни в Тюменской области ожидаются морозными. Синоптики прогнозируют местами изморозь, ветер 3-8 м/с, небольшой снег. Днем в субботу температура воздуха составит -16….-21, местами до -28. В ночные часы термометры покажут -29…-34, при прояснении до -36.

В воскресенье, 18 февраля, день пройдет при переменной облачности. В дневные часы температура воздуха составит -18…-23, местами до -13. В темное время суток столбики термометров опустятся до -25….-30.

В Тюмени 17 февраля ожидается ясная погода, ветер до 1,7 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -25….-16, в темное время суток похолодает до -28…-24. 18 февраля день пройдет без осадков при южном ветре до 2,4 м/с. Утром и днем ожидается -27…-14, в вечерние и ночные часы до -19…-21.

Депрессии и конфликты в семье: почему тюменские подростки совершают суициды
Узнать подробнее

В Тобольске в субботу синоптики обещают солнечную погоду в течение дня, ветер до 1,3 м/с. Утром и днем -28…-18, в темное время суток температура воздуха составит -32….-27. В воскресенье, 18 февраля, день ожидается ясным. Утром и днем столбик термометров покажут -32…-18, к вечеру потеплеет до -22….-23.

В Ялуторовске в субботу ожидается ясная погода, ветер до 2,2 м/с. В утренние часы и днем термометры покажут -28…-18, в темное время суток ожидается до -30….-26. 18 февраля пройдет без осадков при ветре до 3 м/с. Утром и днем температура воздуха составит -30…-16, в ночные часы потеплеет до -23…-21.

Тюменские врачи раскрыли данные по заболевшим менингитом
Узнать подробнее

В Заводоуковске 17 февраля метеорологи прогнозируют солнечную погоду днем, ветер до 1,5 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -30…-18, в вечерние и ночные часы температура воздуха составит -31….-27. 18 февраля ожидается -31…-19 в утренние и дневные часы, к вечеру потепление до -21…-23. Синоптики обещают солнечную погоду и ветер до 3 м/с.

В Ишиме 17 февраля ожидается малооблачная погода, ветер до 2,5 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -27…-17, в темное время суток температура воздуха составит -31…-26. В воскресенье, 18 февраля, морозы усилятся — утро термометры покажут -32…-25, днем потеплеет до -19…-22. В вечерние часы температура воздуха составит -28…-27. День пройдет без осадков при юго-восточном ветре до 1,7 м/с.

Читайте также:
Тюменских детей не выпустят за границу без спецпечати в паспортеВ районе тюменской деревни Патрушева построят загородный клуб с рестораномВ Тюмени ради реновации снесут частный сектор. Землю застроят высотками
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Тобольск#Погода в Тюмени#Погода#Актированный день#Актировка
Подпишитесь
«Случай вопиющий»: в Тюмени обманутые мигранты обратились к православному священнику
Сегодня, 07:25
«Вы мыслите, как потребители!»: тюменская официантка поделилась откровениями
Сегодня, 09:19
Сможете узнать советского киногероя с первого взгляда? Справятся с тестом только 5%
Сегодня, 07:34
«Меркантильные — лесом»: тюменцы рассказали, сколько готовы тратить на женщину
Сегодня, 09:17
Тюменцы узнали о предвыборной программе кандидата в президенты Даванкова
Сегодня, 06:22