В Тюмени цены на овощи взлетели почти на 70%

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
Если год назад килограмм помидоров можно было купить за 164 рубля, то сегодня стоимость этих овощей составляет 289 рублей. Килограмм огурцов подорожал за год со 169 рублей до 289 рублей.
Килограмм лимонов стал стоить дороже более чем на 50% — стоимость фрукта увеличилась с 98-100 рублей до 140-166 рублей. На 50% выросли цены на бананы — сегодня килограмм экзотического фрукты стоит более 154 рублей, тогда как год назад 102 рубля.
Груши подорожали на 44% — с 200-230 рублей до 300 рублей и выше. Более чем на 20% выросла стоимость килограмма яблок — со 116 до 134 рублей, а также цитрусовых (апельсинов).
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последний год в среднем цены на продукты выросли на 7,5%. Помимо овощей и фруктов, рекордсменами по росту цен стали куриные яйца — их стоимость за последний год взлетела на 40,9%. Сегодня в тюменских магазинах цена десятка яиц в среднем составляет 122 рубля.