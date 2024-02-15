В Тюмени цены на овощи взлетели почти на 70%

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последний год в среднем цены на продукты выросли на 7,5%. Помимо овощей и фруктов, рекордсменами по росту цен стали куриные яйца — их стоимость за последний год взлетела на 40,9%. Сегодня в тюменских магазинах цена десятка яиц в среднем составляет 122 рубля.