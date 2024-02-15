Спорт и поддержка помогли 17-летнему парню из Тобольска обрести себя

«На тренировках я избавляюсь от негатива и возвращаюсь домой с ясной головой и светлыми мыслями. Я верующий человек и довольствуюсь тем, что имею. У меня есть здоровье, рядом мои близкие и семья. Я читаю молитвы, посещаю мечеть и придерживаюсь поста. Я стремлюсь не осуждать других, не причинять вреда и помогать слабым, а также защищать тех, кто нуждается в защите», — говорит Руслан.