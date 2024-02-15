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Published Сегодня, 09:38

Modified Сегодня, 09:52

Updated Сегодня, 09:52

Спорт и поддержка помогли 17-летнему парню из Тобольска обрести себя

15 февраля 2024, 09:38
Руслан Жуков из Тобольска потерял родителей, когда ему было всего 13 лет. Мальчика отправили в реабилитационный центр, однако он не задержался там надолго. Его тетя и бабушка приняли подростка к себе и дали ему возможность жить в семье.

Сейчас Руслану 17 лет. Он учится в тобольском многопрофильном техникуме на киповца. Парень старается не оглядываться на прошлое и сосредоточиться на настоящем. Спорт и религия помогают ему в этом, пишет «КП-Тюмень».

Руслан попробовал заниматься греко-римской борьбой, скалолазанием, конным спортом и теннисом. Уже более года он занимается боксом и достигает хороших результатов, хотя многие говорили, что начал слишком поздно.

Тренер Игорь Мирзоев заметил способности молодого парня. Он уверен, что если Руслан будет продолжать стараться и посвятит себя полностью боксу, ему гарантирован успех.

«На тренировках я избавляюсь от негатива и возвращаюсь домой с ясной головой и светлыми мыслями. Я верующий человек и довольствуюсь тем, что имею. У меня есть здоровье, рядом мои близкие и семья. Я читаю молитвы, посещаю мечеть и придерживаюсь поста. Я стремлюсь не осуждать других, не причинять вреда и помогать слабым, а также защищать тех, кто нуждается в защите», — говорит Руслан.

Руслан скромно рассказал о своих планах, сказав, что хочет уделить больше внимания своему любимой занятию — боксу, но в будущем мечтает создать собственную крепкую, дружную и любящую семью.

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