Спорт и поддержка помогли 17-летнему парню из Тобольска обрести себя

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
Сейчас Руслану 17 лет. Он учится в тобольском многопрофильном техникуме на киповца. Парень старается не оглядываться на прошлое и сосредоточиться на настоящем. Спорт и религия помогают ему в этом, пишет «КП-Тюмень».
Руслан попробовал заниматься греко-римской борьбой, скалолазанием, конным спортом и теннисом. Уже более года он занимается боксом и достигает хороших результатов, хотя многие говорили, что начал слишком поздно.
Тренер Игорь Мирзоев заметил способности молодого парня. Он уверен, что если Руслан будет продолжать стараться и посвятит себя полностью боксу, ему гарантирован успех.
«На тренировках я избавляюсь от негатива и возвращаюсь домой с ясной головой и светлыми мыслями. Я верующий человек и довольствуюсь тем, что имею. У меня есть здоровье, рядом мои близкие и семья. Я читаю молитвы, посещаю мечеть и придерживаюсь поста. Я стремлюсь не осуждать других, не причинять вреда и помогать слабым, а также защищать тех, кто нуждается в защите», — говорит Руслан.
Руслан скромно рассказал о своих планах, сказав, что хочет уделить больше внимания своему любимой занятию — боксу, но в будущем мечтает создать собственную крепкую, дружную и любящую семью.