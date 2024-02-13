Силовики проведут облавы в тюменских шашлычных

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
Modified Сегодня, 06:23
Updated Сегодня, 06:23
Инсайдеры сообщают, что «из-под полы» в шашлычных торгуют коньяком, вином и водкой. Хотя в большинство таких заведений общепита не имеют лицензию на реализацию спиртных напитков.
«В Тюмени стало очень много шашлычных, которые, помимо мяса, еще приторговывают и алкогольной продукцией. В меню данных напитков нет, но посетителям их готовы предоставить. В ближайшее время состоится большая проверка шашлычных», — сообщил источник Ура.Ру.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сократились продажи водки, вина и игристого вина — от 20 до 56%. Одновременно с этим на 7% увеличились продажи пива и пивных напитков.