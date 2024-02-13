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Силовики проверят тюменские шашлычные из-за незаконной торговли алкоголем

Силовики проведут облавы в тюменских шашлычных

13 февраля 2024, 06:21
Фото: 1MI

Силовики проверят тюменские шашлычные из-за незаконной торговли алкоголем

В Тюмени силовики намерены с рейдами пройтись по городским шашлычным. Причиной проверок стали сообщения о несанкционированной продаже алкогольной продукцией.

Инсайдеры сообщают, что «из-под полы» в шашлычных торгуют коньяком, вином и водкой. Хотя в большинство таких заведений общепита не имеют лицензию на реализацию спиртных напитков.

«В Тюмени стало очень много шашлычных, которые, помимо мяса, еще приторговывают и алкогольной продукцией. В меню данных напитков нет, но посетителям их готовы предоставить. В ближайшее время состоится большая проверка шашлычных», — сообщил источник Ура.Ру.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сократились продажи водки, вина и игристого вина — от 20 до 56%. Одновременно с этим на 7% увеличились продажи пива и пивных напитков.

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