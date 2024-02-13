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Более 200 тюменцев умерли в 2023 году от опасной инфекции

Более 200 тюменцев умерли в 2023 году от страшной инфекции

13 февраля 2024, 05:52
Фото: 1MI

Более 200 тюменцев умерли в 2023 году от опасной инфекции

229 жителей Тюменской области скончались в 2023 году вследствие ВИЧ-инфекции. Показатель смертности составил 14,3 на 100 тысяч человек.

Это на 18,8% меньше, чем годом ранее и более чем на 52% ниже аналогичного показателя 2020 года, сообщили в Центре профилактики и борьбы со СПИД 72.RU.

В целом за год в Тюменской области было выявлено более 1 тысячи новых случаев ВИЧ-инфекции. В числе заболевших — 13 несовершеннолетних жителей региона и 86-летний пенсионер.

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Ранее «Наш Город» писал, что в 2023 году у 19 тюменских подростков выявили венерические инфекции. У 12 несовершеннолетних тюменцев обнаружили сифилис, еще у 7 — гонорею. Большая часть заболевших — жители Тюмени и Тюменского района.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Инфекция#Тюменская область#Новости тюмени#Центр профилактики и борьбы со СПИД#Тест на ВИЧ#ВИЧ
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