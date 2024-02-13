Более 200 тюменцев умерли в 2023 году от страшной инфекции

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
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Это на 18,8% меньше, чем годом ранее и более чем на 52% ниже аналогичного показателя 2020 года, сообщили в Центре профилактики и борьбы со СПИД 72.RU.
В целом за год в Тюменской области было выявлено более 1 тысячи новых случаев ВИЧ-инфекции. В числе заболевших — 13 несовершеннолетних жителей региона и 86-летний пенсионер.
Ранее «Наш Город» писал, что в 2023 году у 19 тюменских подростков выявили венерические инфекции. У 12 несовершеннолетних тюменцев обнаружили сифилис, еще у 7 — гонорею. Большая часть заболевших — жители Тюмени и Тюменского района.