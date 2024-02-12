В Тюмени прошло первое мероприятие проекта «Семейные истории для СВОих»

Накануне в Тюменском филиале фонда «Защитники Отечества» состоялась встреча с заместителем руководителя фонда Анастасией Левиновой. Совместно с командой проекта «Семейные истории для СВОих» обсудили вопросы взаимодействия. По итогам встречи было принято решение о заключении соглашения о сотрудничестве по вопросам набора участников для данного проекта.