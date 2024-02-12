В Тюмени прошло первое мероприятие проекта «Семейные истории для СВОих»

Posted 12 февраля, 13:03
Published 12 февраля, 13:03
Modified Сегодня, 00:48
Updated Сегодня, 00:48
Накануне в Тюменском филиале фонда «Защитники Отечества» состоялась встреча с заместителем руководителя фонда Анастасией Левиновой. Совместно с командой проекта «Семейные истории для СВОих» обсудили вопросы взаимодействия. По итогам встречи было принято решение о заключении соглашения о сотрудничестве по вопросам набора участников для данного проекта.
В рамках проекта на базе детского оздоровительно-образовательного центра «Алые паруса» пройдет двухдневный заезд выходного дня.
40 семей участников СВО получат:
— возможность для участия в новой совместной деятельности,
— комплекс разноплановых досугово-спортивных и терапевтических мероприятий,
— положительные эмоции,
— мотивацию к созданию семейных традиций,
— памятные фотоальбомы и поделки для семейного очага, созданные своими руками.