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Posted 12 февраля, 13:03

Published 12 февраля, 13:03

Modified Сегодня, 00:48

Updated Сегодня, 00:48

В Тюмени прошло первое мероприятие проекта «Семейные истории для СВОих»

В Тюмени прошло первое мероприятие проекта «Семейные истории для СВОих»

12 февраля 2024, 13:03
Фото: Изображение Midjourney
Проект реализует Фонд поддержки социальных инициатив на средства гранта губернатора Тюменской области.

Накануне в Тюменском филиале фонда «Защитники Отечества» состоялась встреча с заместителем руководителя фонда Анастасией Левиновой. Совместно с командой проекта «Семейные истории для СВОих» обсудили вопросы взаимодействия. По итогам встречи было принято решение о заключении соглашения о сотрудничестве по вопросам набора участников для данного проекта.

В рамках проекта на базе детского оздоровительно-образовательного центра «Алые паруса» пройдет двухдневный заезд выходного дня.

40 семей участников СВО получат:

— возможность для участия в новой совместной деятельности,

— комплекс разноплановых досугово-спортивных и терапевтических мероприятий,

— положительные эмоции,

— мотивацию к созданию семейных традиций,

— памятные фотоальбомы и поделки для семейного очага, созданные своими руками.

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