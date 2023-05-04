Александр Моор расширил меры поддержки для участников СВО

Posted Сегодня, 01:06
Published Сегодня, 01:06
Modified Сегодня, 01:07
Updated Сегодня, 01:07
Теперь тюменские военнослужащие смогут получать выплату в размере 100 тысяч рублей, независимо от прописки.
«Раньше на выплату могли рассчитывать только жители области», — напомнил глава региона.
Главное условие для получения денежных средств — заключение контракта в пунктах отбора на военную службу. Мера поддержки распространяется и на тех, кто был призван областным военкоматом, но выплату ещё не получал.
Ранее «Наш город» писал, что новый пункт отбора на военную службу по контракту открыли на Республики, 2. Александр Моор лично проверил, как он работает.