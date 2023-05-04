nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:06

Published Сегодня, 01:06

Modified Сегодня, 01:07

Updated Сегодня, 01:07

Изображение материала

Александр Моор расширил меры поддержки для участников СВО

4 мая 2023, 01:06
Фото: telegram-канал Александра Моора

Контрактники получат губернаторские 100 тысяч без прописки в Тюменской области

Губернатор Александр Моор увеличил меры поддержки для бойцов в зоне спецоперации и подписал соотвествующее постановление. Об этом он сообщил вчера вечером в своём telegram-канале.

Теперь тюменские военнослужащие смогут получать выплату в размере 100 тысяч рублей, независимо от прописки.

«Раньше на выплату могли рассчитывать только жители области», — напомнил глава региона.

Главное условие для получения денежных средств — заключение контракта в пунктах отбора на военную службу. Мера поддержки распространяется и на тех, кто был призван областным военкоматом, но выплату ещё не получал.

Ранее «Наш город» писал, что новый пункт отбора на военную службу по контракту открыли на Республики, 2. Александр Моор лично проверил, как он работает.

Читайте также:
Новый пункт для отбора на военную службу открылся на улице Республики в Тюмени
#Елена Чебоксарова#Александр Моор#Бойцы#СВО#Выплаты#Единовременные выплаты#Общество#Тюменцы#Новости тюмени
Подпишитесь
Пожар в селе Салаирка потушили. Видео
Сегодня, 01:48
Собака лает — повод идти к специалисту. Тюменский зоопсихолог о тонкостях профессии
Вчера, 04:50
Тюмень может войти в программу автомобильного туризма
Вчера, 14:48
Пора на пляж: сегодня в Тюмени будет + 26 градусов
Сегодня, 01:35
Тюменцы стали гораздо скромнее отмечать свадьбы
Вчера, 14:01