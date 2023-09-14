Александр Моор: важно сохранить все меры поддержки семей с детьми

Отвечая на вопросы о планах дальнейшей работы на посту губернатора Тюменской области, Александр Моор подчеркнул, что для него и регионального правительства принципиально важно сохранить все меры поддержки семей с детьми, в том числе региональный материнский капитал. Большое количество задач связано с развитием социальной инфраструктуры, включая строительство новых и модернизацию действующих детских садов и школ. В числе приоритетных направлений губернатор назвал развитие транспортной инфраструктуры, формирование комфортной городской среды, улучшение инвестиционного климата.