«Никто не будет забыт»: в Тюмени принимают заявки на поиск пропавших без вести в СВО

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Общественная приемная «Никто не будет забыт» будет открыта по вторникам и четвергам с 11.00 до 16.00 по адресу: Тюмень, ул. Текстильная, дом 1 (вход со стороны улицы, вывеска «Тюменское областное отделение Всероссийского общественного движения ветеранов локальных войн и военных конфликтов „Боевое братство“).
«Жители региона могут подать заявку на поиск своих родных, пропавших без вести и не выходивших на связь с родственниками более 30 дней», — пояснили в ведомстве.
Проектом «Никто не будет забыт» занимается Тюменское областное отделение общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества на спецгрант главы региона.
Кроме поиска пропавших организация оказывает содействие семьям участников СВО по целому ряду социальных вопросов. Получить более подробную информацию о работе приемной можно по телефону: 8 905 822 8050.
Ранее сестра одного из тюменских военнослужащих обратилась в СМИ за помощью в поиске ее брата. Боец пропал в зоне СВО — под Авдеевкой. Тюменка переживает, что ее брата оставили на поле боя раненным.