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В Тюмени открыт прием заявок на поиск пропавших без вести в СВО

«Никто не будет забыт»: в Тюмени принимают заявки на поиск пропавших без вести в СВО

23 ноября 2023, 12:14
Фото: 1MI

В Тюмени открыт прием заявок на поиск пропавших без вести в СВО

В Тюмени создана общественная приемная по поиску пропавших без вести участников специальной военной операции. С 23 ноября родственники военнослужащих, от которых нет известий длительное время, могут подать сюда свою заявку, сообщает департамент соцразвития региона.

Общественная приемная «Никто не будет забыт» будет открыта по вторникам и четвергам с 11.00 до 16.00 по адресу: Тюмень, ул. Текстильная, дом 1 (вход со стороны улицы, вывеска «Тюменское областное отделение Всероссийского общественного движения ветеранов локальных войн и военных конфликтов „Боевое братство“).

«Жители региона могут подать заявку на поиск своих родных, пропавших без вести и не выходивших на связь с родственниками более 30 дней», — пояснили в ведомстве.

Проектом «Никто не будет забыт» занимается Тюменское областное отделение общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества на спецгрант главы региона.

Кроме поиска пропавших организация оказывает содействие семьям участников СВО по целому ряду социальных вопросов. Получить более подробную информацию о работе приемной можно по телефону: 8 905 822 8050.

Ранее сестра одного из тюменских военнослужащих обратилась в СМИ за помощью в поиске ее брата. Боец пропал в зоне СВО — под Авдеевкой. Тюменка переживает, что ее брата оставили на поле боя раненным.

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#Общество#Ирина Швецова#Пропавшие#Пропавшие без вести#СВО#Участники СВО
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