Придется постараться: как из типичной тюменской «однушки» сделать просторную студию?

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
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Как превратить свою скромную «однушку» в просторную студию, как провести в ней ремонт и что нужно учесть — рассказывает newia.ru.
Первое и самое главное действие — нужно объединить все помещения в единое пространство. Для этого можно использовать раздвижные двери или убрать перегородки, так одна зона будет служить спальней, гостиной и кухней одновременно.
Далее следует максимальное использование каждого квадратного метра. В этом помогут встроенные шкафы и подвесные полки, которые позволят освободить пол от лишней мебели.
Не стоит забывать и о том, что мебель должна быть многофункциональной. Здесь подойдут диван-кровать, раскладной стол и ширмы, чтобы была возможность отделить рабочее место от зоны отдыха.
Нужно учитывать и освещение. В студии следует использовать светлые цвета стен и потолков — так пространство станет визуально шире. Чтобы в помещение попадало максимальное количество естественного света, можно установить большие окна. Дополнительный свет дадут потолочные светильники, подсветка и настольные лампы.
Студия должна быть не только многофункциональной, но и стильной. В создании акцентов помогут обои, картины и подушки с узорами.
Во время столь масштабного ремонта не стоит забывать об ограничениях, основное из них — запрещено убирать несущие стены. После перепланировки жилое помещение должно составлять не менее 60% от общей площади квартиры.
Кроме того, санузел и остальное пространство квартиры должны быть разделены коридором, тамбуром или перегородкой.
В каждой квартире должны быть несколько зон — жилая, вспомогательная, а также зоны туалета, ванной и кухни. Если все стены будут снесены, то такая перепланировка будет считаться незаконной.
У квартир-студий есть свой ряд преимуществ и первое — цена. Как правило, студии стоят на 20% дешевле «однушек», даже с учетом одинаковой площади. Студия подойдет тому, кто хочет немного сэкономить и при этом не боится ограниченного пространства и необычной планировки.
Второй плюс в пользу студии — свободная планировка. Площадь квартиры можно использовать как угодно, разделяя зоны перегородками и мебелью.
Третье преимущество — освещение. Зачастую в студиях установлены большие окна, которые пропускают в помещение большое количество естественного света. Если в квартире нет перегородок — света попадает еще больше.
Помимо преимуществ, у студий есть и свои недостатки. Например, студии не подходят семьям с детьми, любителям громоздкой мебели, хранения кучи инструментов и больших пространств.
Также студии не подойдут людям, которые не хотят разделять пространство перегородками. В таком случае человеку придется терпеть распространение пыли, грязи, в том числе и из прихожей, а также неприятных запахов, которые мебель будет держать неделями.
«Однушка» — это квартира с отдельными комнатами: спальней, кухней и гостиной. Такая планировка способствует созданию раздельных зон для отдыха, приготовления пищи и работы. Также однокомнатные квартиры покажутся более уютными тем, кто привык к четкому разделению функциональных зон.
Студия же объединяет спальню, кухню и гостиную. Такая планировка создает впечатление простора, а это хорошо для малогабаритных квартир. Как правило, студии дешевле «однушек», что делает их доступнее для студентов, одиноких людей и минималистов.
Главное, на что нужно опираться при выборе между студией и однокомнатной квартирой — свои предпочтения касаемо размера, планировки и стоимости квартиры.
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