Придется постараться: как из типичной тюменской «однушки» сделать просторную студию?

У квартир-студий есть свой ряд преимуществ и первое — цена. Как правило, студии стоят на 20% дешевле «однушек», даже с учетом одинаковой площади. Студия подойдет тому, кто хочет немного сэкономить и при этом не боится ограниченного пространства и необычной планировки.