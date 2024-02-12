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Published Сегодня, 06:44

Modified Сегодня, 06:46

Updated Сегодня, 06:46

Эксперты рассказали, как сделать из однокомнатной квартиры комфортную студию

Придется постараться: как из типичной тюменской «однушки» сделать просторную студию?

12 февраля 2024, 06:44
Фото: Изображение Midjourney

Эксперты рассказали, как сделать из однокомнатной квартиры комфортную студию

Чтобы студия получилась действительно уютной, нужно грамотно использовать каждый квадратный метр. Не стоит забывать и об ограничениях при перепланировке.

Как превратить свою скромную «однушку» в просторную студию, как провести в ней ремонт и что нужно учесть — рассказывает newia.ru.

Первые шаги ремонта

Первое и самое главное действие — нужно объединить все помещения в единое пространство. Для этого можно использовать раздвижные двери или убрать перегородки, так одна зона будет служить спальней, гостиной и кухней одновременно.

Далее следует максимальное использование каждого квадратного метра. В этом помогут встроенные шкафы и подвесные полки, которые позволят освободить пол от лишней мебели.

Не стоит забывать и о том, что мебель должна быть многофункциональной. Здесь подойдут диван-кровать, раскладной стол и ширмы, чтобы была возможность отделить рабочее место от зоны отдыха.

Нужно учитывать и освещение. В студии следует использовать светлые цвета стен и потолков — так пространство станет визуально шире. Чтобы в помещение попадало максимальное количество естественного света, можно установить большие окна. Дополнительный свет дадут потолочные светильники, подсветка и настольные лампы.

Студия должна быть не только многофункциональной, но и стильной. В создании акцентов помогут обои, картины и подушки с узорами.

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Ограничения при перепланировке

Во время столь масштабного ремонта не стоит забывать об ограничениях, основное из них — запрещено убирать несущие стены. После перепланировки жилое помещение должно составлять не менее 60% от общей площади квартиры.

Кроме того, санузел и остальное пространство квартиры должны быть разделены коридором, тамбуром или перегородкой.

В каждой квартире должны быть несколько зон — жилая, вспомогательная, а также зоны туалета, ванной и кухни. Если все стены будут снесены, то такая перепланировка будет считаться незаконной.

Плюсы студии

У квартир-студий есть свой ряд преимуществ и первое — цена. Как правило, студии стоят на 20% дешевле «однушек», даже с учетом одинаковой площади. Студия подойдет тому, кто хочет немного сэкономить и при этом не боится ограниченного пространства и необычной планировки.

Второй плюс в пользу студии — свободная планировка. Площадь квартиры можно использовать как угодно, разделяя зоны перегородками и мебелью.

Третье преимущество — освещение. Зачастую в студиях установлены большие окна, которые пропускают в помещение большое количество естественного света. Если в квартире нет перегородок — света попадает еще больше.

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Минусы студии

Помимо преимуществ, у студий есть и свои недостатки. Например, студии не подходят семьям с детьми, любителям громоздкой мебели, хранения кучи инструментов и больших пространств.

Также студии не подойдут людям, которые не хотят разделять пространство перегородками. В таком случае человеку придется терпеть распространение пыли, грязи, в том числе и из прихожей, а также неприятных запахов, которые мебель будет держать неделями.

Студия или «однушка»: что выбрать?

«Однушка» — это квартира с отдельными комнатами: спальней, кухней и гостиной. Такая планировка способствует созданию раздельных зон для отдыха, приготовления пищи и работы. Также однокомнатные квартиры покажутся более уютными тем, кто привык к четкому разделению функциональных зон.

Студия же объединяет спальню, кухню и гостиную. Такая планировка создает впечатление простора, а это хорошо для малогабаритных квартир. Как правило, студии дешевле «однушек», что делает их доступнее для студентов, одиноких людей и минималистов.

Главное, на что нужно опираться при выборе между студией и однокомнатной квартирой — свои предпочтения касаемо размера, планировки и стоимости квартиры.

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#Общество#Тюменская область#Ремонт#Капитальный ремонт#Новости тюмени#Советы специалистов#Квартиры#Квартиры-студии#Перепланировка#Любовь Селезнева
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