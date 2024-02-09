В Тюменской области 63-летнему мужчине предъявили обвинение в педофилии

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы, из материалов дела известно, что Федор Ш., заведомо зная, что школьнице нет 14 лет, принудил ее против воли и согласия к иным действиям сексуального характера в период не ранее июня 2023 года и не позднее февраля 2024 года.