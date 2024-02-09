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В Тюменской области 63-летнему мужчине предъявили обвинение в педофилии

В Тюменской области 63-летнему мужчине предъявили обвинение в педофилии

9 февраля 2024, 05:32
Фото: 1MI
В Омутинском районе будут судить 63-летнего мужчину за домогательства к девочке-подростку.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы, из материалов дела известно, что Федор Ш., заведомо зная, что школьнице нет 14 лет, принудил ее против воли и согласия к иным действиям сексуального характера в период не ранее июня 2023 года и не позднее февраля 2024 года.

В настоящее время по решению Омутинского районного суда мужчине избрана мера пресечении в виде нахождения под стражей. В СИЗО Федор Ш. будет находиться до 6 апреля 2024 года.

Ранее «Наш Город» писал, что США экстрадировали жителя Тюменской области, обвиняемого в изнасиловании 9-летнего ребенка. В международном розыске он находился 10 лет — с 2014 года.

#Валентина Бурнашева
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