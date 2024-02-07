У тюменских предпринимателей появился «Бизнес-помощник 72»

Posted 7 февраля, 11:45
Published 7 февраля, 11:45
Modified Сегодня, 02:54
Updated Сегодня, 02:54
Бизнес-помощник 72 автоматически обрабатывает запросы и предоставляет всю необходимую информацию о доступных программах поддержки в Фонде микрофинансирования Тюменской области.
Правительство Тюменской области, в целях создания благоприятных условий для деятельности производственных компаний и привлечения инвестиций в регион, реализует целый комплекс мер государственной поддержки, в числе которых: налоговые послабления, гранты, субсидии.
Также в 2013 году для поддержки реализации инвестпроектов и создания новых инвестиционных возможностей был образован Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области», который оказывает предпринимателям финансовую и информационно-консультационную поддержку.
Агентство помогает с поиском и предоставлением земельного участка, взаимодействуем с ресурсоснабжающими компаниями, федеральными ведомствами, государственными структурами, оказываем финансовую поддержку субъектам предпринимательства.
Поддержка по реализации бизнес-проекта на всех его этапах проходит по принципу «одного окна».