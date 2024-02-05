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В Ялуторовске бездомная собака укусила ребенка

В Тюменской области бездомная собака напала на ребенка

5 февраля 2024, 03:17
Фото: 1MI

В Ялуторовске бездомная собака укусила ребенка

По факту произошедшего прокуратура Ялуторовского района провела проверку. Администрация города выплатит компенсацию пострадавшему ребенку.

Суд установил, что бездомное животное напало на ребенка днем 4 мая 2023 года. По результатам проведенной проверки в возбуждении дела об административном правонарушении было отказано.

В результате нападения собаки школьник получил ссадину на голени. При этом экспертиза установила, что вред здоровью ребенка причинен не был.

Ялуторовский районный суд признал иск прокурора частично. С администрации города взыскали компенсацию морального вреда в размере 70 тысяч рублей.

Аналогичный случай произошел в феврале 2023 года в Тюменском районе. Бездомная собака покусала ребенку голени, с управления ЖКХ администрации района взыскали 50 тысяч рублей.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Ишиме бездомный пес покусал двух женщин и ребенка. Руководитель СКР Александр Бастрыкин поручил тюменскому следкому возбудить уголовное дело.

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#Общество#Происшествия#Тюменская область#Животные#Собаки#Новости тюмени#Компенсации#Бездомные животные#Ялуторовский район#Любовь Селезнева
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