В Тюменской области бездомная собака напала на ребенка

Posted Сегодня, 03:17
Published Сегодня, 03:17
Modified Сегодня, 03:19
Updated Сегодня, 03:19
Суд установил, что бездомное животное напало на ребенка днем 4 мая 2023 года. По результатам проведенной проверки в возбуждении дела об административном правонарушении было отказано.
В результате нападения собаки школьник получил ссадину на голени. При этом экспертиза установила, что вред здоровью ребенка причинен не был.
Ялуторовский районный суд признал иск прокурора частично. С администрации города взыскали компенсацию морального вреда в размере 70 тысяч рублей.
Аналогичный случай произошел в феврале 2023 года в Тюменском районе. Бездомная собака покусала ребенку голени, с управления ЖКХ администрации района взыскали 50 тысяч рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Ишиме бездомный пес покусал двух женщин и ребенка. Руководитель СКР Александр Бастрыкин поручил тюменскому следкому возбудить уголовное дело.