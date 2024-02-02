Тюменцы стали чаще интересоваться открытием бизнеса по франшизе

В 2022 году предложения о покупке франшизы искали 2,4% тюменских предпринимателей, а в 2023 году — уже 5%. При этом заинтересованных в становлении инвестором или партнером в готовом бизнесе стало меньше, их количество сократилось с 3,7% до 2,7%.