Тюменцы стали чаще интересоваться открытием бизнеса по франшизе

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
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Updated Сегодня, 05:51
В 2022 году предложения о покупке франшизы искали 2,4% тюменских предпринимателей, а в 2023 году — уже 5%. При этом заинтересованных в становлении инвестором или партнером в готовом бизнесе стало меньше, их количество сократилось с 3,7% до 2,7%.
Покупкой готового бизнеса в 2022 году интересовались 66% предпринимателей, а в 2023 — 82%. Особый интерес вызывали пункты выдачи заказов, спрос на которые вырос на 38%.
«Темпы роста онлайн-торговли в последние годы вывели в приоритет сферы предпринимательской деятельности, связанные с продажами на маркетплейсах. Основным фактором роста спроса на ПВЗ можно назвать увеличение числа предпринимателей, которые рассматривают запуск продаж на онлайн-платформах как дополнительную возможность для заработка. Их привлекают возможности с относительно небольшим порогом входа, понятными и проверенными бизнес-процессами, относительно прогнозируемой выручкой», — пояснил руководитель категории «Готовый бизнес и франчайзинг» на «Авито» Илья Дудковский.
Кроме того, на 16% увеличился интерес к автобизнесу и на 31% — к ресторанному бизнесу.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские предприниматели стали чаще жаловаться на проверки властей. За 2023 год от предпринимателей поступили 312 обращений.