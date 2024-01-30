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Published Сегодня, 03:15

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Updated Сегодня, 03:18

Международных полетов из Тобольска нет из-за авиакомпаний

Международные полеты из Тобольска не открываются из-за авиакомпаний

30 января 2024, 03:15
Фото: 1MI

Международных полетов из Тобольска нет из-за авиакомпаний

Тобольский аэропорт Ремезов подготовил необходимую инфраструктуру для авиаперелетов. Воздушная гавань также получила разрешение для их осуществления.
«В аэропорту подготовлена вся необходимая инфраструктура для приема международных рейсов. Заявок от авиакомпаний на выполнение международных рейсов пока не поступало», — рассказали в пресс-службе аэропорта РБК Тюмень.

Межведомственная комиссия, по результатам которой аэропорт Ремезов получил разрешение на осуществление международных авиаперелетов, бела проведена в декабре 2023 года. Воздушная гавань соответствует проектной документации и оснащена необходимым оборудованием.

Ранее «Наш город» сообщал, что из Тюмени начали летать самолеты в Махачкалу. Вылеты будут выполняться еженедельно.

Авиаперевозчики возобновляют прямые рейсы из Тюмени в Томск
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#Общество#Тюменская область#Тобольск#Аэропорты#Самолет#Самолеты#Авиакомпании#Авиаперевозки#Авиаперелеты#Любовь Селезнева
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