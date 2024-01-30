Международные полеты из Тобольска не открываются из-за авиакомпаний

Posted Сегодня, 03:15
Published Сегодня, 03:15
Modified Сегодня, 03:18
Updated Сегодня, 03:18
«В аэропорту подготовлена вся необходимая инфраструктура для приема международных рейсов. Заявок от авиакомпаний на выполнение международных рейсов пока не поступало», — рассказали в пресс-службе аэропорта РБК Тюмень.
Межведомственная комиссия, по результатам которой аэропорт Ремезов получил разрешение на осуществление международных авиаперелетов, бела проведена в декабре 2023 года. Воздушная гавань соответствует проектной документации и оснащена необходимым оборудованием.
Ранее «Наш город» сообщал, что из Тюмени начали летать самолеты в Махачкалу. Вылеты будут выполняться еженедельно.