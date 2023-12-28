Авиаперевозчики возобновляют прямые рейсы из Тюмени в Томск

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
«С 14 января 2024 года компания возобновит прямые рейсы между Тюменью и Томском. Полеты будут выполняться два раза в неделю — по средам и воскресеньям», — рассказали в авиакомпании.
Полет займет три часа. Вылеты из Тюмени будут совершаться в 05:25, из Томска — в 17:40.
Ранее «Наш город» сообщал, что авиакомпания «Победа» вернет в расписание рейсы из Тюмени в Москву. Первый полет запланирован на 3 февраля.