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Updated Сегодня, 06:16

Тюменцы смогут летать в Томск без пересадок

Авиаперевозчики возобновляют прямые рейсы из Тюмени в Томск

28 декабря 2023, 06:14
Фото: 1MI

Тюменцы смогут летать в Томск без пересадок

С середины января тюменцы смогут летать в Томск без пересадок. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании «Utair».
«С 14 января 2024 года компания возобновит прямые рейсы между Тюменью и Томском. Полеты будут выполняться два раза в неделю — по средам и воскресеньям», — рассказали в авиакомпании.

Полет займет три часа. Вылеты из Тюмени будут совершаться в 05:25, из Томска — в 17:40.

Ранее «Наш город» сообщал, что авиакомпания «Победа» вернет в расписание рейсы из Тюмени в Москву. Первый полет запланирован на 3 февраля.

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