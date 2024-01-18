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Published Сегодня, 12:39

Modified Сегодня, 12:43

Updated Сегодня, 12:43

В Тюмени на водоочистных сооружениях «Росводоканала» прошли обряды освящения воды

В Тюмени на водоочистных сооружениях «Росводоканала» прошли обряды освящения воды

18 января 2024, 12:39
Фото: пресс-служба «Росводоканал Тюмень»
В крещенский сочельник на водоочистных сооружениях священнослужители русской православной церкви провели традиционный обряд освящения воды. Два дня — 18 и 19 января из кранов централизованного водоснабжения будет идти освящённая вода.

Христиане верят, что в праздник Крещения вся водная стихия на земле приобретает особые целительные свойства. Верующие, которые не смогут прийти в храмы или места освящения воды на водоемах, могут набрать крещенскую воду прямо из-под крана. Обряд освящения воды совершили на двух городских водозаборах.

Фото: пресс-служба «Росводоканал Тюмень»

 

«Тот, кто не сможет окунуться в крещенскую Иордань на реке или в озере, сможет совершить омовение у себя дома. Чудесными свойства крещенская вода обладает для тех, кто в это верует. Для неверующих и представителей других конфессий вода в этот день остаётся обычной», — говорит протоиерей Григорий Мансуров.

Обряд освящения воды на городских водозаборах в Тюмени проходит ежегодно. Кроме того, «Росводоканал Тюмень» обеспечивает подвоз воды для освещения и раздачи верующим к местам массового празднования Крещения. В этом году автоцистерны с чистой водой будут стоять около Свято-Троицкого монастыря 18 и 19 января с 9:30 до 24:00 часов.

#Ирина Швецова#Росводоканал#ООО «Росводоканал»
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