В Тюмени на водоочистных сооружениях «Росводоканала» прошли обряды освящения воды

Обряд освящения воды на городских водозаборах в Тюмени проходит ежегодно. Кроме того, «Росводоканал Тюмень» обеспечивает подвоз воды для освещения и раздачи верующим к местам массового празднования Крещения. В этом году автоцистерны с чистой водой будут стоять около Свято-Троицкого монастыря 18 и 19 января с 9:30 до 24:00 часов.