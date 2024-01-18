В Тюмени на водоочистных сооружениях «Росводоканала» прошли обряды освящения воды

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Христиане верят, что в праздник Крещения вся водная стихия на земле приобретает особые целительные свойства. Верующие, которые не смогут прийти в храмы или места освящения воды на водоемах, могут набрать крещенскую воду прямо из-под крана. Обряд освящения воды совершили на двух городских водозаборах.
«Тот, кто не сможет окунуться в крещенскую Иордань на реке или в озере, сможет совершить омовение у себя дома. Чудесными свойства крещенская вода обладает для тех, кто в это верует. Для неверующих и представителей других конфессий вода в этот день остаётся обычной», — говорит протоиерей Григорий Мансуров.
Обряд освящения воды на городских водозаборах в Тюмени проходит ежегодно. Кроме того, «Росводоканал Тюмень» обеспечивает подвоз воды для освещения и раздачи верующим к местам массового празднования Крещения. В этом году автоцистерны с чистой водой будут стоять около Свято-Троицкого монастыря 18 и 19 января с 9:30 до 24:00 часов.